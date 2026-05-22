IMSS Edomex Oriente alerta por riesgos de radiación solar y cáncer de piel

Ola de calor CDMX Ante las altas temperaturas registradas en la capital, transeúntes buscan distintas formas de protegerse del sol (Camila Ayala Benabib)

En el marco del Día Mundial del Melanoma, que se conmemora este 23 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social Estado de México Oriente llamó a la población a reforzar las medidas de protección contra la radiación solar ultravioleta para prevenir daños en la piel y reducir el riesgo de cáncer.

La institución advirtió que, aunque la exposición al sol favorece la producción de vitamina D, también puede provocar envejecimiento prematuro, cataratas, alteraciones en el sistema inmunitario y enfermedades graves como el melanoma cutáneo.

La médica adscrita al IMSS Estado de México Oriente, Tatiana Van Der Heyden Pardo, explicó que el melanoma es un tipo de cáncer que se origina en los melanocitos, células encargadas de dar pigmentación a la piel, y que puede extenderse hacia ganglios linfáticos y órganos como pulmones o hígado.

La especialista señaló que los rayos ultravioleta UVB pueden reflejarse en superficies como arena, agua, nieve o vidrio, aumentando el riesgo de afectaciones cutáneas incluso en espacios donde no se percibe directamente la intensidad solar.

Además, destacó que cerca del 80% de la radiación solar acumulada se recibe antes de los 18 años, por lo que insistió en la importancia de fomentar hábitos de prevención desde la infancia.

El IMSS también alertó que la exposición constante y sin protección puede generar manchas, envejecimiento prematuro y agravar enfermedades como lupus eritematoso, psoriasis y distintos tipos de cáncer de piel.

Entre los grupos de mayor riesgo se encuentran niñas y niños menores de dos años, así como personas con antecedentes o diagnóstico de cáncer de piel, quienes deben evitar la exposición prolongada al sol.

La institución recomendó utilizar sombreros de ala ancha, gafas con filtro UV, ropa de manga larga y tejidos cerrados, además de aplicar protector solar con FPS entre 30 y 50 al menos 30 minutos antes de exponerse al sol.

También sugirió buscar espacios con sombra y mantener una adecuada hidratación durante actividades al aire libre.