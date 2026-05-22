Gobierno del Estado de México entrega la “Presea de Honor Estado de México 2026” a docentes

Maestras y maestros mexiquenses recibieron reconocimientos por trayectoria y vocación pedagógica en una ceremonia encabezada por la gobernadora Delfina Gómez

El Gobierno del Estado de México entregó la “Presea de Honor Estado de México 2026” a docentes del sistema educativo estatal y federalizado, en reconocimiento a su trayectoria, desempeño profesional y labor pedagógica.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez señaló la importancia del trabajo docente en la formación académica y personal de estudiantes en la entidad.

En esta edición fueron reconocidas 24 maestras y maestros. Además, se otorgó la Condecoración “Maestro Altamirano” a cuatro docentes con más de 40 años de servicio y el estímulo “Laura Méndez de Cuenca” a cinco profesores por excelencia profesional y vocación pedagógica.

La mandataria estatal informó que, como parte de las acciones en materia educativa, se han realizado mejoras de infraestructura en 460 escuelas de los 125 municipios del estado y se ha distribuido mobiliario a más de 4 mil planteles educativos.

También indicó que el programa “Vive Saludable, Vive Feliz” ha brindado atención a más de un millón de estudiantes. Asimismo, mencionó la participación de 262 mil 633 alumnos en el “Mundialito Escolar 2026” y reportó que estudiantes mexiquenses han obtenido 168 medallas en la Olimpiada Nacional Juvenil 2026.

Por su parte, el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, señaló que el reconocimiento busca destacar la trayectoria y contribución del magisterio en la formación educativa de distintas generaciones.

El funcionario también destacó la participación de estudiantes mexiquenses en competencias científicas y tecnológicas. Señaló que seis equipos del Estado de México clasificaron a la etapa nacional del campeonato de robótica “First Lego League 2026”, entre más de mil 700 escuelas participantes, y que estudiantes de la entidad representarán a México en la fase internacional del certamen.

Al acto asistieron autoridades estatales, representantes sindicales, docentes galardonados, estudiantes y funcionarios del sector educativo.