“Estamos entregados 100% a Iztapalapa; no estamos omitiendo ninguna problemática”, afirma alcaldesa

Alcaldesa de Iztapalapa rinde cuentas ante el Congreso CDMX

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, rindió cuentas ante el Congreso de la Ciudad de México sobre los avances y resultados de las acciones y programas desarrollados durante su administración y con recursos cercanos a los siete mil 700 millones de pesos.

Durante su visita, la edil declaró que ella y su equipo están entregados al 100% a Iztapalapa y, aseguró, que no se ha omitido ninguna problemática, pese a que es la demarcación más grande de la capital.

“Estos resultados quizás no sean el 100% satisfactorios porque es una alcaldía muy grande, muy compleja en su quehacer cotidiano... Pero estamos avanzando, no estamos omitiendo ninguna problemática, a lo mejor una va más avanzada que otra, pero en todas estamos interviniendo”, afirmó ante medios de comunicación.

Además destacó que personalmente busca que todas las áreas de la alcaldía tengan una ruta muy puntual, de objetivos concretos, “para que tengamos como venir a dar cuentas un día como hoy”.

En su informe, la alcaldesa dio a conocer que su gobierno ha priorizado la obra pública y los apoyos sociales, con perspectiva de género y política social inclusiva en programas destinados a grupos de atención prioritaria.

Además, resaltó que el programa más grande del país a nivel municipal es “Iztapalajefas”, que beneficia a más de 100 mil jefas de familia.

Asimismo, detalló que el Sistema Integral de Cuidados ha beneficiado a 244 mil 200 personas en tan sólo cuatro meses; que se mantienen los Senderos Seguros iluminados, y que se redujo 23 por ciento la violencia familiar, gracias al Plan de Seguridad Barrial.

Señaló que si bien no se ha construido obra nueva en la demarcación, se priorizó el mejoramiento de servicios urbanos, drenaje, agua potable, asfalto, ya que se incrementó 17 veces la inversión para mejorar estos servicios.

Aseguró que no hay desabasto de agua en Iztapalapa y en el rubro de seguridad expuso que no sólo se necesitan más policías y videocámaras de vigilancia, sino atender las causas con educación, becas, deporte y servicios básicos, para recomponer el tejido social.

Hay inconsistencias en el informe

Pese a los datos resultados, la edil fue cuestionada por la oposición ya que “informó acciones y no resultados”.

La panista Olivia Garza señaló que el informe reporta cientos de despliegues y dispositivos de seguridad, pero omite información fundamental para evaluar su eficacia como la disminución de delitos de alto impacto, los cambios reales en las colonias o el impacto concreto de los operativos.

Además comentó que hay inconsistencias que generan dudas sobre los mecanismos de atención ciudadana y transparencia institucional.

“El informe sostiene que durante el periodo reportado no existió una sola queja contra cuerpos de seguridad por actuaciones presuntamente contrarias a la ley... Resulta difícil creer que en una alcaldía del tamaño de Iztapalapa, con casi dos millones de habitantes y con más de mil elementos desplegados, no haya existido una sola inconformidad ciudadana”, enfatizó.

La legisladora agregó que la percepción ciudadana tampoco acompaña el discurso oficial. Con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, recordó que siete de cada diez habitantes de Iztapalapa afirman sentirse inseguros, manteniéndose prácticamente sin cambios respecto a mediciones anteriores.