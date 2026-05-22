Realizan labores de limpieza y recuperación de espacios en Ecatepec

"Sembrando Camellones"

El gobierno municipal de Ecatepec informó que cuadrillas del programa “Sembrando Camellones” realizó labores de mantenimiento y limpieza en distintas zonas del municipio, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y recuperar espacios públicos.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros, destacó que los trabajadores municipales llevaron a cabo acciones de rehabilitación en camellones y áreas comunes, como parte de una estrategia para construir un entorno limpio, ordenado y digno para la población.

Cisneros detalló que las labores incluyen limpieza, retiro de basura, mantenimiento de áreas verdes y recuperación de espacios públicos. Señaló que estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Asimismo, la presidenta municipal hizo un llamado a la población para colaborar en la conservación de los espacios intervenidos, evitando tirar basura en la vía pública y fomentando una cultura de limpieza y responsabilidad compartida.

El gobierno municipal reiteró que continuará trabajando en diferentes puntos de Ecatepec mediante programas enfocados en la recuperación y dignificación de los espacios públicos.

La Crónica de Hoy 2026