Detienen al “Chino” de “La Chokiza”, asumió el liderazgo tras la detención del “Choko”

Detenido David "N", alias "El Chino". (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a David “N” alias “El Deivid” y/o “El Chino”, objetivo prioritario señalado como principal generador de violencia del grupo criminal “La Chokiza”.

Tras la detención de Alejandro Gilmare “N” alias “El Choko”, su hermano alias “El Deivid” y/o “El Chino” habría asumido el liderazgo de su grupo delictivo.

Es investigado por delitos de extorsión, homicidio, robo con violencia y despojo.

La detención la llevaron a cabo elementos de la Fiscalía mexiquense con apoyo de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía capitalina, al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Una vez detenido, “El Chino” fue certificado en el complejo central de la Fiscalía en Toluca y posteriormente trasladado e ingresado al penal.

Caída de “La Chokiza”

Alejandro Gilmare Mendoza Díaz alias “El Choko”, fue el dirigente del grupo criminal “La Chokiza”, que extorsionan y cometen asesinatos en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.

La célula delictiva que “El Choko” comandaba se dedica a cometer homicidios, extorsiones, préstamos gota a gota, cobro de piso, narcomenudeo y despojo, además de actividades de “montachoques”.

Este sujeto trabajaba con Luis Alberto Cadena Roque, integrante de la agrupación y cercano al “Choko”.

“Choko” y Luis Alberto se encuentran vinculados a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con fines de secuestro y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro exprés con la finalidad de obtener dinero.

La carpeta de investigación en contra de estos sujetos se inició tras una denuncia anónima en la que se refiere sobre la existencia de un grupo de personas dedicadas a cometer delitos de secuestro, extorsión y venta de drogas en grandes cantidades, principalmente en Ecatepec, a través del uso de armas de fuego.

Este criminal se volvió popular dado que mantenía una relación cercana con la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, con quien colaboró para formar un partido político.

“Ray” primer sucesor del “Choko” tras las rejas

En enero del 2026, fue arrestado otro de los sucesores del “Choko”, se trata de Jonathan “N” alias “El Ray”, líder de la Organización Delictiva “Crazy Group”, afín a “La Chokiza”, objetivo prioritario generador de violencia dedicado a actividades delictivas como homicidios, extorsión y despojo

Este grupo es una facción del Grupo delictivo “Los Mayas”, y tras la detención de Alejandro “N”, alias “Choko”, en septiembre del 2025, varios de los agremiados de este criminal pasaron a ser parte de las filas delincuenciales de la organización “Crazy Group”.

Todos estos grupos se encuentran agremiados al grupo criminal disfrazado de sindicato “USON”, del cual es líder Guillermo Fragoso Báez, quien se encuentra prófugo de la justicia.

“Cariguante” y sus rodadas desmanteladas

Otro de los miembros de “La Chokiza” detenidos es José de Jesús Torres Aparicio de 46 años, alias “El Cariguante”, que organiza rodadas clandestinas, en las que participó Sandra Cuevas, además se le vincula con los delitos de robo y narcomenudeo en la alcaldía Cuauhtémoc.

Este criminal utiliza el nombre de Sergio Ulises Torres Espinoza para tratar de engañar a las autoridades.

Pipas de contrabando

“La Chokiza” también huachicolea agua; con Ricardo “N”, integrante del grupo “La Chokiza”, este sujeto es propietario de pipas y encargado de tomas de agua clandestinas que operan en el municipio de Ecatepec.

Este individuo era considerado objetivo prioritario dentro de la segunda etapa de la Operación Caudal, un despliegue simultáneo en 48 municipios que busca desmantelar una red dedicada a la extracción y comercialización ilegal del recurso hídrico.

Ricardo “N” es afín al grupo criminal Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON).