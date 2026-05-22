Estado de México reporta más de 941 denuncias relacionadas con extorsión en una semana





Autoridades del Estado de México informaron que, entre el 14 y el 20 de mayo, se evitó el pago de aproximadamente 7.46 millones de pesos vinculados con intentos de extorsión, de acuerdo con datos presentados durante una sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.

Según la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en ese periodo se atendieron 941 denuncias ciudadanas relacionadas con distintas modalidades de extorsión y delitos asociados.

Del total de reportes recibidos, 362 correspondieron a extorsión telefónica, 292 a fraude telefónico, 90 a llamadas maliciosas, 32 a amenazas, 18 a extorsión electrónica, 12 a casos de cobro por derecho de piso, 3 a extorsión directa y 132 a otras conductas delictivas.

La información fue revisada en la Mesa de Paz encabezada por la gobernadora Delfina Gómez donde autoridades estatales y federales evaluaron avances y estrategias relacionadas con la prevención y contención de este delito.

La SSEM señaló que las acciones se desarrollan en coordinación con instancias de los tres órdenes de gobierno y en seguimiento a la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Las autoridades recomendaron a la población mantener la calma ante posibles intentos de extorsión, finalizar la llamada en caso de contacto sospechoso y realizar el reporte correspondiente a través de la línea 089.

En la reunión participaron representantes del gobierno estatal, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como integrantes de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.