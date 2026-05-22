Trasladan a menor con quemaduras graves de Oaxaca a la CDMX para atención especializada

Un niño de tres años con quemaduras graves fue trasladado desde Oaxaca a la Ciudad de México para recibir atención médica especializada en el Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados (CENIAQ), mediante un operativo coordinado entre autoridades estatales y organizaciones de apoyo.

El menor, quien presentó lesiones por escaldadura en el 37 por ciento de su cuerpo, fue movilizado inicialmente por el Gobierno de Oaxaca desde el Hospital de la Niñez Oaxaqueña hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Posteriormente, personal de la Unidad de Rescate Aéreo “Grupo Relámpagos”, adscrita al Gobierno del Estado de México, realizó el traslado aeromédico desde el AIFA hasta las instalaciones del CENIAQ, ubicadas en la Ciudad de México.

La movilización se efectuó tras una solicitud canalizada por la Fundación Michou y Mau IAP y el Centro Regulador de Urgencias Médicas del Estado de Oaxaca (CRUM-SAMU), con la participación de diversas instancias gubernamentales y de emergencia.

José Manuel Hernández Salas, paramédico rescatista de “Grupo Relámpagos”, señaló que este tipo de lesiones requiere atención inmediata en hospitales de tercer nivel para mejorar las posibilidades de recuperación del paciente.

Según datos de la corporación mexiquense, del 1 de enero al 19 de mayo de 2026 se han realizado 113 traslados aeromédicos, incluidos cinco de recién nacidos transportados en incubadora. Las autoridades indicaron que los servicios de la Unidad de Rescate Aéreo operan de manera gratuita y permanente.