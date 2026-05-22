Estos son los restaurantes de México con Estrella Michelin 2026: direcciones y detalles

Estrellas Michelin México 2026 La selección Michelin 2026 reconoció restaurantes especializados en cocina mexicana, fusión y propuestas contemporáneas.

El pasado 20 de mayo, la prestigiosa Guía Michelin reveló su nueva selección de recomendaciones 2026, en donde 29 restaurantes con siete nuevas incorporaciones destacan entre la amplia variedad gastronómica del país.

De acuerdo con esta guía, los restaurantes galardonados con una estrella Michelin son un sello de garantía de una “comida excepcional”, donde se considera “la calidad de los ingredientes, la armonía de los sabores, el dominio de las técnicas culinarias, cómo la personalidad del chef se expresa en sus platos y la consistencia en todo el menú”.

Cabe destacar que este año se incorporaron cocinas de los estados de Jalisco, Puebla y Yucatán, sumándose a Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Nuevo León.

Selección 2026 de la Guía Michelin México

Restaurantes con 2 estrellas.

CDMX

Pujol del chef Enrique Olvera . Cocina mexicana contemporánea. Dirección: Tennyson 133, Polanco, Miguel Hidalgo, 11550.

. Cocina mexicana contemporánea. Dirección: Tennyson 133, Polanco, Miguel Hidalgo, 11550. Quintonil del chef Jorge Vallejo. Cocina mexicana moderna. Dirección: Isaac Newton 55, Polanco, Miguel Hidalgo, 11560.

Restaurantes con 1 estrella.

Baja California Sur

Cocina de autor Los Cabos en el hotel Grand Velas. Cocina fusión mexicana. Dirección: Grand Velas Los Cabos, Carr. Transpeninsular Km. 17, San José del Cabo, Corredor Turístico, Cabo San Lucas, 23405.

Baja California

Animalón del chef Javier Plascencia . Cocina mexicana actual enfocada en comida del mar. Dirección: Carr. Tecate-Ensenada Km. 83, Ejido Francisco Zarco, Valle de Guadalupe, 22750.

. Cocina mexicana actual enfocada en comida del mar. Dirección: Carr. Tecate-Ensenada Km. 83, Ejido Francisco Zarco, Valle de Guadalupe, 22750. Conchas de Piedra . Cocina de mar contemporánea. Dirección: Carr. Tecate Km. 93.5, Valle de Guadalupe, 22761.

. Cocina de mar contemporánea. Dirección: Carr. Tecate Km. 93.5, Valle de Guadalupe, 22761. Damiana del chef Esteban Lluis . Cocina de la Baja. Dirección: Viñedos de la Reina, México 3 Supermanzana, Km. 71, Valle de Guadalupe, 22034.

. Cocina de la Baja. Dirección: Viñedos de la Reina, México 3 Supermanzana, Km. 71, Valle de Guadalupe, 22034. Lunario de la chef Sheyla Alvarado . Cocina mexicana contemporánea. Dirección: Camino Vecinal Parcela 71 Fracc. 3 Lote 13, San Marcos, El Porvenir, 22750.

. Cocina mexicana contemporánea. Dirección: Camino Vecinal Parcela 71 Fracc. 3 Lote 13, San Marcos, El Porvenir, 22750. Olivea Farm for table en el hotel Olivea. Cocina del mar y vegetariana. Dirección: Carr. Federal #3, KM 92.5, La Ruta de Vino Valle de Guadalupe, Ensenada, 22766.

Jalisco (Nuevas incorporaciones)

Alcalde del chef Paco Ruano . Cocina mexicana moderna. Dirección: Av. México 2903, Guadalajara, 44690.

. Cocina mexicana moderna. Dirección: Av. México 2903, Guadalajara, 44690. Xocol de los chefs Óscar Segundo y Xrysw Ruelas Díaz. Cocina mexicana tradicional. Dirección: Herrera y Cairo 1375, Santa Teresita, Guadalajara, 44600.

CDMX

Em del chef Lucho Martínez . Cocina mexicana contemporánea. Dirección: Tonalá 133, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700.

. Cocina mexicana contemporánea. Dirección: Tonalá 133, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700. Esquina Común de la chef Ana Dolores González . Cocina mexicana creativa. Dirección: Fernando Montes De Oca, 86, Condesa, Cuauhtémoc, 06140.

. Cocina mexicana creativa. Dirección: Fernando Montes De Oca, 86, Condesa, Cuauhtémoc, 06140. Expendio de Maíz del Chef Jesús Salas Tornés . Cocina mexicana tradicional. Dirección: Av. Yucatán 84, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700.

. Cocina mexicana tradicional. Dirección: Av. Yucatán 84, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700. Gaba del chef Victor Toriz (nueva incorporación) . Cocina mexicana moderna. Dirección: Av. Mazatlán 190, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, 06170

. Cocina mexicana moderna. Dirección: Av. Mazatlán 190, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, 06170 La Once Mil (nueva incorporación) . Taqueria. Dirección: Monte Everest 780, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000.

. Taqueria. Dirección: Monte Everest 780, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000. Masala y Maíz de los chefs Norma Listman y Saqib Keval . Cocina fusión África, India y México. Dirección: C. Artículo 123 116, Colonia Centro, Cuauhtémoc, 06040.

. Cocina fusión África, India y México. Dirección: C. Artículo 123 116, Colonia Centro, Cuauhtémoc, 06040. Máximo del chef Eduardo García . Cocina mexicana con influencia francesa e internacional. Dirección: Álvaro Obregón, 65 Bis, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700.

. Cocina mexicana con influencia francesa e internacional. Dirección: Álvaro Obregón, 65 Bis, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700. Rosetta restaurante de la chef Elena Reygadas . Cocina mexicana creativa. Dirección: Colima 166, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700.

. Cocina mexicana creativa. Dirección: Colima 166, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700. Sud 777 del chef Edgar Nuñez. Cocina creativa mexicana. Dirección: Blvd. De La Luz 777, Jardines del Pedregal , Álvaro Obregón, 01900.

Nuevo León

Pangea del chef Guillermo González Beristain . Cocina mexicana con toques asiáticos y franceses. Dirección: Av. del Roble 660, Valle del Campestre, San Pedro Garza García, 66273.

. Cocina mexicana con toques asiáticos y franceses. Dirección: Av. del Roble 660, Valle del Campestre, San Pedro Garza García, 66273. KOLI Cocina de Origen de los hermanos Rivera Río. Cocina mexicana creativa. Dirección: Río Amazonas 225, Colonia Del Valle, Monterrey, 66220.

Oaxaca

Levadura de Olla Restaurante de la chef Thalía Barrios García . Cocina mexicana tradicional. Dirección: C. de Manuel García Vigil #304, Oaxaca, 68000.

. Cocina mexicana tradicional. Dirección: C. de Manuel García Vigil #304, Oaxaca, 68000. Los Danzantes Oaxaca. Cocina tradicional mexicana. Dirección: Macedonio Alcalá 403, Interior 4, Colonia Centro, Oaxaca, 68000.

Quintana Roo

Cocina de Autor Riviera Maya en el hotel Gran Velas . Cocina mexicana creativa. Dirección: Grand Velas, Carr. Cancún - Tulum Km 62, Playa del Carmen, Playa del Carmen, 77710.

. Cocina mexicana creativa. Dirección: Grand Velas, Carr. Cancún - Tulum Km 62, Playa del Carmen, Playa del Carmen, 77710. HA’ en el Hotel Xcaret . Cocina mexicana francesa. Dirección: Hotel Xcaret, Carr. Chetumal - Puerto Juárez Kilómetro 282, Solidaridad, Playa del Carmen, 77710.

. Cocina mexicana francesa. Dirección: Hotel Xcaret, Carr. Chetumal - Puerto Juárez Kilómetro 282, Solidaridad, Playa del Carmen, 77710. Le Chique en el Azul Beach Resort. Cocina mexicana moderna. Dirección: Hotel Xcaret Arte, Carr. Chetumal-Puerto Juárez, Km. 282 L21-3 Colonia Rancho Xcaret, Playa del Carmen, 77710.

Yucatán (Nuevas Incorporaciones)