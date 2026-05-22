PAN CDMX propone retirar registro a partidos que postulen candidatos vinculados al crimen organizado

El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México (PAN CDMX) propuso que cualquier partido político que postule candidatos con vínculos comprobados con el crimen organizado pierda de manera inmediata su registro.

La presidenta del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez señaló que las recientes propuestas del gobierno federal en materia legislativa relacionadas con mecanismos para combatir la infiltración del crimen organizado en la política representan, a su juicio, un reconocimiento de la existencia del problema de la narcopolítica en México.

La dirigente panista afirmó que las medidas anunciadas por el gobierno federal resultan insuficientes y sostuvo que la creación de comisiones no evitaría la presencia de personas vinculadas al crimen organizado en cargos públicos.

Además, criticó a Morena por, según dijo, haber negado durante años la infiltración criminal en estructuras políticas y gubernamentales. Asimismo, mencionó diversos casos y entidades federativas —entre ellas Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Baja California y Tabasco— donde, afirmó, han existido señalamientos o controversias relacionadas con presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales.

El secretario general del PAN CDMX, Héctor Barrera, aseguró que es necesario fortalecer los mecanismos institucionales para impedir que gobiernos o candidaturas estén bajo sospecha de nexos criminales.

La propuesta del PAN CDMX plantea endurecer las sanciones contra los partidos políticos que permitan la postulación de perfiles relacionados con actividades delictivas, como una medida para combatir la infiltración del crimen organizado en la vida pública del país.