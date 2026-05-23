Proponen que Comisión de Búsqueda use fotos sin filtro de personas desaparecidas

En México hay más de 130 mil personas desaparecidas (Magdalena Montiel Velázquez)

México enfrenta una crisis persistente de desapariciones, lo que representa una problemática de alta relevancia nacional debido a su impacto humanitario. Debido a que Las fichas de búsqueda se han convertido en una herramienta esencial para la localización de personas, buscan que las imágenes utilizadas en ellas no cuenten con filtros con el fin de realizar una búsqueda más eficiente.

Cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) indican que México registró más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas —a marzo, 2026—, con ello se evidencía la dimensión de una problemática que requiere fortalecer permanentemente las capacidades institucionales, tecnológicas y operativas de búsqueda.

Red Lupa también indica que las cifras de personas desaparecidas van en aumento; desde el 2022 se superó la cifra de 100 mil personas desaparecidas, los casos reportan el 7.3% en 2023, 6.3% en 2024 y un 12% en 2025.

Especialistas indican que uno de los principales retos en los procesos de localización radica en la velocidad con la que debe difundirse la información entre las autoridades y la ciudadanía.

Las fichas de búsqueda se han convertido en una de las herramientas más utilizadas para la localización de personas ya que pueden difundirse de manera inmediata para facilitar la colaboración ciudadana y de las autoridades.

Distintos organismos destacan la importancia de que las imágenes utilizadas permitan identificar con claridad rasgos físicos reales y actuales. Lamentablemente en los últimos años, el uso cotidiano de aplicaciones móviles y plataformas digitales que modifican fotografías mediante filtros o efectos estéticos, lo que ha incrementado fichas de búsqueda con fotografías editadas.

Con el fin de evitar este tipo de fotografías en fichas de búsqueda, la vicecoordinadora del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, Rebeca Peralta, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y a las 16 alcaldías a fortalecer los mecanismos de orientación relacionados con las mismas.

La legisladora advirtió que el uso masivo de filtros y herramientas de edición digital en fotografías puede dificultar el reconocimiento inmediato de personas desaparecidas, particularmente durante las primeras horas posteriores a un reporte debido a que cambian las características principales.

“Una fotografía puede convertirse en la diferencia entre encontrar a una persona o perder tiempo valioso en su búsqueda”, expresó.

El exhorto busca que las autoridades capitalinas promuevan entre las familias el uso de fotografías recientes, claras y sin alteraciones digitales significativas, con el objetivo de mejorar la efectividad de los procesos de localización.

La diputada confirmó que actualmente muchas imágenes utilizadas en fichas de búsqueda provienen de redes sociales o aplicaciones móviles que modifican rasgos faciales, tonos de piel y características físicas visibles, situación que puede afectar la identificación por parte de autoridades y ciudadanía.

“No se trata de imponer requisitos ni generar obstáculos para las familias. Se trata de brindar orientación y acompañamiento institucional para fortalecer las herramientas de búsqueda”, sostuvo.

Rebeca Peralta señaló que debido a la crisis de desaparecidos que México enfrenta, se deben mejorar constantemente los mecanismos institucionales de localización y búsqueda de personas.

Por ello, consideró indispensable aprovechar todos los instrumentos que permitan hacer más eficientes las acciones de búsqueda.

“La ciudadanía participa activamente compartiendo fichas en redes sociales y espacios públicos. Mientras más precisa sea la imagen, mayores posibilidades existen de reconocimiento”, indicó.

La legisladora del Partido Verde precisó que el punto de acuerdo plantea fortalecer protocolos, lineamientos y mecanismos de orientación en coordinación con las distintas autoridades de la Ciudad de México y las alcaldías, siempre bajo un enfoque de derechos humanos y sensibilidad hacia las familias.

Asimismo, destacó que muchas personas reportantes utilizan las únicas fotografías disponibles al momento de denunciar una desaparición, por lo que insistió en la importancia de que exista acompañamiento institucional desde el primer contacto con las autoridades.

“Las familias atraviesan momentos de angustia y desesperación. El deber de las instituciones es ayudarlas con herramientas más útiles, más humanas y más eficaces”, concluyó.