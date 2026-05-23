Detienen a 13 integrantes de “Los Chapitos” en Rosario, Sinaloa

Detenidos Integrantes de "Los Chapitos" detenidos. (Marina)

La Secretaría de Marina detuvo a 13 presuntos integrantes del cártel de Sinaloa, que forman parte de la facción de Los Chapitos, en inmediaciones de Rosario, Sinaloa.

Esta acción se llevó a cabo durante recorridos en las inmediaciones de la carretera autopista Tepic–Mazatlán, a 15 kilómetros de la caseta de cobro del Rosario Sinaloa, en donde personal de la Marina fue agredido por pobladores de la zona, por lo que, elementos navales repelieron la agresión, logrando con ello, la detención de 13 criminales.

A estos sujetos se le aseguraron 12 armas largas, mil 940 cartuchos, 96 cargadores, tres artefactos explosivos improvisados, 11 chalecos tácticos, 10 pares de placas balísticas.

Las personas detenidas, así como los efectos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondiente.