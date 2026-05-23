Realizan “Mega Jornada de Servicios y Rehabilitación” del Parque Zotoluco en Tlalnepantla

Parque Zotoluco del municipio de Tlalnepantla de Baz

El gobierno municipal de Tlalnepantla informó que llevaron a cabo una “Mega Jornada de Servicios y Trabajos de Rehabilitación” en el Parque Zotoluco, esto como parte de las acciones para mejorar los espacios públicos y fortalecer el bienestar de la ciudadanía.

Autoridades municipales afirmaron que estas actividades forman parte de la estrategia de transformación urbana impulsada en distintas comunidades, con el objetivo de construir entornos más seguros, limpios y dignos para la población.

Además, mencionaron que durante la jornada se realizaron labores de mejoramiento y mantenimiento en el parque, además de acercar diversos servicios a las y los habitantes de la zona. También se llevaron a cabo acciones enfocadas en el cuidado y atención de mascotas de compañía.

El gobierno local expresó que la recuperación de espacios públicos busca fomentar la convivencia familiar, fortalecer el tejido social y brindar áreas adecuadas para la recreación y el esparcimiento de niñas, niños y adultos.

Asimismo, las autoridades municipales destacaron que este tipo de iniciativas contribuyen a mejorar la imagen urbana del municipio y a generar condiciones más seguras para quienes habitan y transitan en la zona.

Por último, el gobierno municipal reiteraron que continuarán impulsando jornadas integrales en diferentes comunidades para atender las necesidades de la ciudadanía y recuperar espacios públicos en beneficio de la población.

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