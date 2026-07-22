Reabren circulación en Boulevard Bellavista luego de tres semanas

Se reabrió la circulación en Boulevard Bellavista, luego de permanecer cerrada desde el pasado 29 de junio por un deslave provocado por las fuertes lluvias, la Coordinación de Protección Civil, Bomberos y Medio Ambiente de Atizapán de Zaragoza atendieron los trabajos permanentes de atención y reparación en el talud.

Como parte de las acciones para la recuperación de la zona, se instaló una malla gavión de triple torsión, una barrera temporal de protección que permitirá contener posibles desprendimientos de roca, reduciendo el riesgo para quienes transitan por esta vialidad, así como para la infraestructura y las viviendas ubicadas frente al talud, mientras concluye el proyecto de estabilización.

Estos trabajos requirieron el despliegue de 20 elementos especializados en campo, 4 unidades de emergencia, retiro permanente de roca inestable con maquinaria especializada, monitoreo las 24 horas en el sitio, estudios geotécnicos especializados, levantamientos topográficos de alta precisión y el diseño de la solución definitiva para garantizar la estabilidad del talud.

El gobierno local mantendrá informada a la ciudadanía sobre el avance de los trabajos finales, con el compromiso de actuar con responsabilidad, oportunidad y coordinación en beneficio de las y los atizapenses.