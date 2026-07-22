Azucena Cisneros da la bienvenida a Monseñor José Guadalupe Torres Campos, nuevo Obispo de Ecatepec

Monseñor José Guadalupe Torres Campos

En un ambiente de profunda fe, respeto y esperanza, la comunidad católica y las autoridades municipales de Ecatepec dieron la bienvenida oficial a Monseñor José Guadalupe Torres Campos, quien asumió la titularidad de la Diócesis de Ecatepec para dar inicio a su nuevo ministerio pastoral en una de las regiones más pobladas del Estado de México.

​Durante la ceremonia de recepción, feligreses y líderes comunitarios expresaron su júbilo ante la llegada del nuevo guía espiritual, manifestando un firme respaldo a su gestión frente a la diócesis. Los asistentes coincidieron en señalar que la incorporación de Monseñor Torres Campos representa una oportunidad renovada para fortalecer el tejido social y la unión comunitaria.

​A través de un comunicado en sus redes sociales, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, expresó sus mejores deseos para el clérigo al asumir este compromiso eclesiástico:

​“Con respeto y esperanza, damos la bienvenida a Monseñor José Guadalupe Torres Campos, nuevo Obispo de Ecatepec. Le deseamos éxito en esta nueva encomienda y que su labor contribuya a fortalecer los valores de paz, fraternidad y esperanza entre las familias de nuestro municipio. ¡Bienvenido a Ecatepec!”

​El liderazgo de Monseñor Torres Campos llega en un momento clave para el municipio, donde la búsqueda de la concordia y el diálogo permanente entre los diversos sectores sociales resulta prioritaria. Se espera que durante su obispado impulse iniciativas de proximidad social, atención a los sectores más vulnerables y la consolidación de espacios de diálogo pacífico.

​Con este inicio de misión pastoral, la comunidad católica de Ecatepec renueva su compromiso de colaboración activa con la iglesia local, confiando en que el trabajo conjunto entre la guía espiritual y los habitantes dará frutos para la paz y el bienestar de todas las familias del municipio.