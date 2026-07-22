Metrópoli

El objetivo es resguardar la integridad de los habitantes, visitantes y personas que transitan por el municipio

Inicia el “Operativo Verano” para reforzar la seguridad durante las vacaciones en Huixquilucan

Por Fátima Chávez
“Operativo Verano”

Huixquilucan puso en marcha el “Operativo Verano” un dispositivo de seguridad personal y de vialidad así como de protección civil que implementará el gobierno municipal durante el periodo vacacional escolar (julio y agosto).

El objetivo principal de esta estrategia es resguardar la integridad de los habitantes, visitantes y personas que transitan por el municipio mientras las escuelas están cerradas y las familias salen de viaje.

Consiste principalmente en:

Vigilancia en zonas clave: Se intensifica el patrullaje con elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad en:

  • Zonas habitacionales: Para prevenir el robo a casa habitación mientras los vecinos están fuera.
  • Centros comerciales y zonas bancarias: Debido al incremento de afluencia de personas y compras vacacionales.
  • Puntos de acceso y avenidas principales: Control de tráfico y prevención de accidentes en carreteras y vialidades que conectan con la Ciudad de México y otros municipios del Estado de México.

Despliegue de personal y tecnología: El operativo suele movilizar a cientos de efectivos respaldados por:

  • Unidades del Centro de Mando (C4).
  • Torres de videovigilancia e itinerantes.
  • Patrullajes con caninos (binomios K9) y moto-patrullas para zonas de difícil acceso.

Puestos de auxilio y Protección Civil: Se instalan módulos de atención donde paramédicos y personal de Protección Civil y Bomberos brindan:

  • Previsión y atención médica: Primeros auxilios en caso de accidentes viales.
  • Asistencia vial: Apoyo a conductores con fallas mecánicas menores.

“Durante este periodo vacacional, reforzamos los patrullajes en todo el municipio para proteger tu patrimonio y hacerle frente a la delincuencia” destaco en redes sociales la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras.

Finalmente, el municipio recomienda a quienes salen de vacaciones desde el municipio, notificar a vecinos de confianza, verificar el cierre de gas/agua y mantener a la mano los números de emergencia del C4 local para cualquier reporte rápido.

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