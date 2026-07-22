Inicia el “Operativo Verano” para reforzar la seguridad durante las vacaciones en Huixquilucan

“Operativo Verano”

Huixquilucan puso en marcha el “Operativo Verano” un dispositivo de seguridad personal y de vialidad así como de protección civil que implementará el gobierno municipal durante el periodo vacacional escolar (julio y agosto).

El objetivo principal de esta estrategia es resguardar la integridad de los habitantes, visitantes y personas que transitan por el municipio mientras las escuelas están cerradas y las familias salen de viaje.

Consiste principalmente en:

Vigilancia en zonas clave: Se intensifica el patrullaje con elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad en:

Zonas habitacionales: Para prevenir el robo a casa habitación mientras los vecinos están fuera.

Centros comerciales y zonas bancarias: Debido al incremento de afluencia de personas y compras vacacionales.

Puntos de acceso y avenidas principales: Control de tráfico y prevención de accidentes en carreteras y vialidades que conectan con la Ciudad de México y otros municipios del Estado de México.

Despliegue de personal y tecnología: El operativo suele movilizar a cientos de efectivos respaldados por:

Unidades del Centro de Mando (C4).

Torres de videovigilancia e itinerantes.

Patrullajes con caninos (binomios K9) y moto-patrullas para zonas de difícil acceso.

Puestos de auxilio y Protección Civil: Se instalan módulos de atención donde paramédicos y personal de Protección Civil y Bomberos brindan:

Previsión y atención médica: Primeros auxilios en caso de accidentes viales.

Asistencia vial: Apoyo a conductores con fallas mecánicas menores.

“Durante este periodo vacacional, reforzamos los patrullajes en todo el municipio para proteger tu patrimonio y hacerle frente a la delincuencia” destaco en redes sociales la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras.

Finalmente, el municipio recomienda a quienes salen de vacaciones desde el municipio, notificar a vecinos de confianza, verificar el cierre de gas/agua y mantener a la mano los números de emergencia del C4 local para cualquier reporte rápido.