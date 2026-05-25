“En Miguel Hidalgo se gobierna para todas y todos; con resultados visibles”, celebra Tabe

Mauricio Tabe comparece ante el Congreso CDMX

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, compareció ante el Congreso de la Ciudad de México para informar los resultados, avances y pendientes de las acciones y programas de su gobierno.

Tabe aseguró que en Miguel Hidalgo se gobierna para todas y todos, con resultados visibles en seguridad, servicios urbanos, recuperación del espacio público y programas sociales que ayudan a emparejar oportunidades, especialmente para las mujeres.

Ante medios de comunicación el edil celebró que uno de los logros más significativos durante su administración es la seguridad pues pasó de ser la quinta alcaldía más insegura a la segunda más segura.

Destacó que el 64 por ciento de la población se siente segura y que los índices delictivos han disminuido en 66 por ciento.

“Cuando llegamos en el 2021 estábamos en quinto lugar de inseguridad, es decir, éramos una de las cinco alcaldías más inseguras y gracias al esfuerzo de Blindar Miguel Hidalgo, hoy Miguel Hidalgo es la segunda alcaldía más segura”, comentó.

Además destacó que no se trata de números de la alcaldía, sino de lo que expresan los vecinos en la encuesta del Inegi que hace cada tres meses.

“Estos resultados también reflejan lo que hemos hecho para reiluminar nuestras calles, nuestros parques, nuestras unidas habitacionales; con esta recuperación de espacios públicos, sobre todo en nuestros barrios y colonias populares, por eso, hoy Miguel Hidalgo es la segunda alcaldía más segura de la ciudad”.

Además señaló que continúa trabajando para mantener la confianza de las y los vecinos, y para ganar la confianza de los vecinos que no apoyaron su Gobierno, “gobernamos para todas y todos”.

No se distraerá ni un sólo peso para eventos del Mundial

Tambe comentó que la alcaldía que gobierna ya está lista para el Mundial 2026, y aseguró que se garantizará la seguridad, el orden y la limpieza ante los miles de visitantes que llegarán a la demarcación.

"Estamos abocados a lo que nos encargaron nuestros vecinos, que es garantizar seguridad, no distraemos un solo peso para organizar fiestas en torno al mundial que cada quien disfrute el mundial como guste“.

El alcalde recordó que hace unos meses insistió al Gobierno local recursos para poder enfrentar toda la demanda de servicios del fan de los Fan Fest, “todo eso nos va a exigir, pues mayor recurso para limpieza y sobre todo vigilancia y orden”, dijo.

Fan Fest de Campo Marte sigue sin autorización

Sobre el Fan Fest que se realizará en Campo Marte, el alcalde declaró que todavía no hay permiso para realizar dicho evento.

“No queremos nosotros cargar los platos rotos de una decisión que nosotros no tomamos; que quede bien claro el Fan Fest fue organizado por el Gobierno federal. El Fan Fest de Campo Marte es un evento del Gobierno federal con particulares, no un evento de la alcaldía”.

Destaca programas sociales

Ante las y los legisladores, Tabe aclaró que la mayor inversión pública de la alcaldía se destina a zonas populares, y que la inversión en lugares como Lomas, Polanco y Anzures proviene de los ingresos de parquímetros y de los desarrolladores que cumplen con mitigaciones.

Destacó avances en iluminación y reencarpetamiento, principalmente en barrios y colonias populares y que se han duplicado los presupuestos participativos, gracias al programa “Peso a Peso”.

Detalló que dicho programa representa una convicción de que el dinero público es el dinero de la gente y la mejor forma de demostrarlo es que los vecinos decidan en qué se gasta.

“Somos la alcaldía que más recursos destina al participativo. Ninguna alcaldía tiene el doble de recursos de participativo en una unidad territorial".

También destacó que los programas sociales son instrumentos para combatir las injusticias, por lo cual ha impulsado “Jefas de Familia”; “Manos a la Olla” que ya cuenta con 50 comedores donde se da un menú en 11 pesos; “Cendis Seguros” y los “Puntos Violeta”, destinados a apoyar a las mujeres.