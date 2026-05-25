Edomex pone a disposición canales para denunciar “coyotaje”

Campaña "Di no al coyotaje"

El Gobierno del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía canales oficiales de denuncia para reportar malas prácticas, cobros indebidos o intentos de “coyotaje” en los Centros de Servicios Administrativos (CSA) de la entidad.

Estas acciones se realizan con el objetivo de fortalecer la transparencia y prevenir actos de corrupción. Además forman parte de la campaña permanente “¡Di No al Coyotaje!”, estrategia orientada a prevenir fraudes, evitar actos ilegales y proteger a la población durante la realización de trámites y servicios gubernamentales.

Las denuncias se pueden realizar mediante los números de atención 800 702 87 70 de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Asimismo, para reportar malas prácticas de personas servidoras públicas, la Secretaría de la Contraloría pone a disposición el número 722 167 9409, extensiones 20086, 20100, 20101, 20136 y 20120.

Estas acciones fortalecen la atención gratuita, ágil, transparente y confiable que se brinda en los Centros de Servicios Administrativos ubicados en Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Temascaltepec, Tianguistenco, Tlalnepantla, Toluca y Valle de Bravo.

La Oficialía Mayor invita a las y los mexiquenses a acercarse únicamente al personal de orientación debidamente identificado, que brinda apoyo en trámites y servicios relacionados con licencias, placas, actas, apostillas y otros servicios gubernamentales.