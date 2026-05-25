Edomex y Probosque implementan medidas de recuperación y protección de zonas forestales

Probosque

El Gobierno del Estado de México, a través de la Protectora de Bosques (Probosque), realizó el webinar “Macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores de la calidad de las aguas en arroyos de montaña”, impartido por el Director General, Alejandro Sánchez Vélez con el objetivo de identificar y frenar posibles raíces de contaminación. Especies de insectos como efímeras, moscas de piedra o moscas de los lagos definen la calidad del agua y del hábitat, ya que su presencia y diversidad pueden indicar niveles de oxígeno disuelto, contaminación y la capacidad autodepurativa de las corrientes.Explicó que su valor radica en que cada grupo presenta una sensibilidad diferencial a los contaminantes y al oxígeno disuelto, lo que permite una distinción entre organismos que toleran cierto grado de degradación y aquellos que solo sobreviven en aguas extremadamente limpias. Sánchez Vélez advirtió que las principales fuentes de contaminación de ríos y arroyos provienen de las aguas de retorno agrícola con fertilizantes, plaguicidas y herbicidas, seguidas por la industria y las descargas de aguas residuales urbanas. Señaló que los tiraderos a cielo abierto y clandestinos también impactan las corrientes y afectan especies que después son consumidas por la población. Por lo cual recomendó realizar el diseño y construcción de humedales para tratar aguas residuales agrícolas y urbanas. Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México mantiene una política forestal enfocada en la difusión informativa para la conservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas fluviales y el rescate de los arroyos de montaña.