Huixquilucan reúne a cuerpos de emergencia intermunicipal

FOTS (Primero en la Escena) en Huixquilucan

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, informo que personal de emergencias de distintos municipios del Valle de México participo en la capacitación intermunicipal “FOTS (Primero en la Escena)”, impartida por la Asociación Internacional de Jefes de Bomberos (IAFC), con el objetivo de fortalecer sus capacidades operativas y de reacción.

Contreras Carrasco explicó que el curso se llevó a cabo en en el municipio y contó con la participación de elementos de este municipio, así como de Chapa de Mota, Isidro Fabela, Jilotzingo, Nicolás Romero, Villa del Carbón y Xonacatlán.

De acuerdo con la información difundida por la presidenta municipal, la capacitación busca mejorar la preparación del personal de emergencias para brindar una atención más eficiente y coordinada ante situaciones de riesgo, en beneficio de la ciudadanía.

Durante la jornada participaron bomberos, paramédicos y personal de Protección Civil, quienes recibieron herramientas y conocimientos enfocados en la primera respuesta en incidentes y emergencias.

Finalmente, las autoridades municipales indicaron la importancia de mantener la coordinación entre municipios para fortalecer la seguridad y la capacidad de atención ante contingencias en la región.

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