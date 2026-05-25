Firman convenio para convertir mil 500 OXXO en espacios seguros para mujeres

Alianza Firma de convenio "Programa Espacios Segura". (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) firmó un convenio con la Cadena Comercial Tiendas OXXO para la puesta en marcha del “Programa Espacios Segura”.

Con este proyecto, los establecimientos de la Cadena Comercial OXXO en toda la capital se convertirán en espacios seguros para que cualquier niña, mujer o adolescente que se encuentre en riesgo o que sea víctima de violencia pueda resguardarse.

Para esto, los trabajadores activarán un protocolo para canalizar los casos a la SSC, de modo que se brinde atención inmediata y el acompañamiento institucional correspondiente a las víctimas.

A través de esta colaboración, la compañía implementará un esquema de resguardo temporal en sus puntos de venta, donde mujeres en situación de vulnerabilidad podrán recibir atención empática y canalización por parte del personal previamente capacitado, mientras se notifica a las autoridades correspondientes.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, destacó que este programa garantizará un lugar seguro para niñas, mujeres y adolescentes en riesgo.

“Gracias a este programa, establecimientos de la Cadena Comercial OXXO en todo el territorio de la Ciudad de México se convertirán en espacios seguros, para que cualquier niña, mujer o adolescente que se encuentre en riesgo o que sea víctima de violencia pueda resguardarse y, a su vez, los trabajadores de las tiendas activen un protocolo para derivar los casos a la Policía de la Ciudad de México, para la atención inmediata y el acompañamiento institucional a las víctimas”.

“Este convenio representa un paso significativo para millones de mujeres que viven y transitan en la capital del país, ya que, al sumar esfuerzos con las autoridades capitalinas, nuestras tiendas pueden convertirse en espacios de apoyo, resguardo y confianza. En OXXO creemos que el verdadero valor de nuestra presencia en miles de comunidades se demuestra en los momentos que más importan; por eso, esta iniciativa refleja nuestro compromiso de ser un buen vecino y un aliado cercano, contribuyendo a construir entornos más seguros, humanos y solidarios para todas”, señaló Alejandro Arellano, Gerente Regional de Operaciones de OXXO México.

La Directora de la Unidad Especializada de Género, Michelle Guerra, resaltó la importancia de ampliar la red de espacios de resguardo para mujeres, al señalar que estos puntos fortalecen la respuesta frente a situaciones de riesgo y contribuyen a la prevención de delitos.

“Cada espacio de protección que se suma a la Ciudad reduce la distancia entre una mujer en riesgo y una respuesta institucional. Multiplicar estos espacios significa cerrar el tiempo y el territorio en los que la violencia opera. Significa que una mujer que sale del trabajo de noche, que regresa de la escuela o que camina por una colonia que no conoce, sepa con certeza que existe un lugar identificable, abierto y dispuesto a protegerla. Cuantas más puertas estén abiertas, menos espacio queda para la impunidad”.