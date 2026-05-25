GAM inaugura mural certificado por Guinness World Records

La alcaldía Gustavo A. Madero inauguró un mural de 203.46 metros de longitud, certificado por Guinness World Records como el mural pintado a pincel más grande del mundo, según informaron autoridades locales.

La obra está ubicada sobre avenida Centenario y Oriente 157, en la Ciudad de México, y reúne elementos relacionados con el deporte, particularmente el fútbol, así como imágenes representativas de la capital mexicana.

A lo largo del acto de inauguración, al que asistieron vecinos, artistas y exfutbolistas mexicanos, el alcalde Janecarlo Lozano señaló que el reconocimiento representa un logro colectivo y destacó el papel del arte y la participación ciudadana en la transformación de espacios públicos.

GAM inaugura mural certificado por Guinness World Records

El mural incluye representaciones del Palacio de Bellas Artes, el Ángel de la Independencia, la Basílica de Guadalupe y el Estadio Banorte, combinadas con escenas vinculadas al fútbol y otros momentos deportivos.

La pieza fue realizada por un grupo de artistas mexicanos encabezado por Carlos Alberto Badillo Cruz, con la participación de José Cruz Pacheco, Andree Orozco, Francisco Thomas Arriaga, Vivian Velázquez Ventura y Christian Zúñiga Lazcano.

Al evento acudieron exjugadores del fútbol mexicano como Cuauhtémoc Blanco, Francisco Fonseca, Isaac Terrazas, Ángel Reyna, Germán Villa, Rubens Sambueza y Aquivaldo Mosquera, quienes convivieron con asistentes durante la ceremonia.

Autoridades de la alcaldía indicaron que la zona donde se encuentra el mural ha sido objeto de intervenciones urbanas recientes, entre ellas trabajos de rehabilitación de banquetas y la construcción de un corredor denominado Sendero de Paz, Seguridad y Esperanza.