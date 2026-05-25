Taqueros de Nezahualcóyotl estuvieron presentes en “La Fête de la Cité”

La Fête de la Cité

El gobierno municipal de Nezahualcóyotl dio a conocer que tres taqueros locales viajaron a París para representar la gastronomía del Estado de México en “La Fête de la Cité”, festival internacional que se realizó del 22 al 24 de mayo en la Cité Universitaire de la capital francesa.

Los participantes son Oswaldo Gutiérrez, de los Tacos de Cochinita “La Texcoco”; Edgar Oropeza, de la Parrilla de Oro “El Jabalí Negro”, ambos originarios de Nezahualcóyotl; y Diego Romero, de Tacos “La Güera”, de Tlalnepantla, quienes obtuvieron este reconocimiento tras ganar el concurso “El Mejor Taco Mexiquense”.

Durante el encuentro, los cocineros ofrecieron tacos al público y a la comunidad universitaria, además de impartir una masterclass de guacamole como parte de las actividades culturales y gastronómicas del evento.

La participación mexiquense se realizó en el marco de la conmemoración por los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia, con apoyo de la Fundación de la Casa de México en Francia y del chef Axel García, promotor gastronómico del municipio.

“La Fête de la Cité” reúne a más de 12 mil asistentes y es organizada por 27 casas internacionales, entre ellas la Fundación de la Casa de México en Francia, institución establecida desde 1953 en la Cité Universitaire de París.

El gobierno estatal resaltó que este tipo de actividades buscan impulsar la gastronomía local y generar mayores oportunidades para comerciantes y emprendedores mexiquenses en espacios internacionales.

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