Álbum épico del Museo Yancuic: ¿Cómo y hasta cuándo entrar a la exposición gratuita del Mundial 2026 en CDMX?

Playeras históricas de la Selección Mexicana en la CDMX Un visitante captura con su celular la evolución de los uniformes del Tricolor entre 1980 y 1986, una de las colecciones estelares dentro de la exposición “Álbum Épico” en el Museo Yancuic. (CUARTOSCURO)

A solo dos semanas de que arranque la esperada Copa Mundial de la FIFA 2026, la Ciudad de México ya se prepara para la inauguración oficial del “Álbum Épico”. Esta exposición estará disponible en el Museo Yancuic, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

El “Álbum Épico” es una exposición que va más allá de la simple historia; se trata de una enorme colección que reúne tesoros futbolísticos de todo el continente americano. Entre los objetos históricos más significativos, destacan las camisetas legendarias como la de Diego Maradona e incluso la emblemática corona de Pelé.

¿Cómo puedo ingresar gratis a la exposición del Museo Yancuic?

El ingreso al museo es completamente gratuito. Sin embargo, para que el acceso sea mucho más rápido y fluido, se recomienda realizar un pre-registro en su sitio web oficial, el cual también es libre de costo. Puedes realizarlo en el siguiente enlace.

¿Hasta cuándo estará disponible la exposición del Álbum Épico en el Museo Yancuic?

La exposición abrió sus puertas a finales de marzo y estará disponible hasta el 2 de agosto de 2026. Con esto, los aficionados al fútbol tendrán la oportunidad de vivir esta gran experiencia durante toda la temporada del Mundial.