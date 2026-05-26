Anuncian Festival del Medio Ambiente y las Plantas en la Sierra de Santa Catarina

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México informó sobre la realización del Tercer Festival del Medio Ambiente y la Fascinación por las Plantas, que se llevará a cabo el próximo 7 de junio, de 11:00 a 17:30 horas, en el Parque Ecológico Yecahuizotl, ubicado dentro del Área Natural Protegida Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa.

El evento será gratuito y reunirá más de 30 módulos educativos con talleres, charlas, exposiciones fotográficas, actividades deportivas, observación de aves y caminatas botánicas enfocadas en la biodiversidad local.

La organización del festival está a cargo de la Sedema, mediante la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, en coordinación con la alcaldía Iztapalapa.

También participarán instituciones académicas como la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

En esta tercera edición, la especie emblemática será el Palo Loco (Pittocaulon praecox), planta característica del matorral xerófilo de la Cuenca de México. Según los organizadores, esta especie destaca por perder sus hojas durante la temporada húmeda y florecer en época de sequía e invierno.

Del 7 al 14 de junio se presentarán tres exposiciones temporales. La primera, “Orquídeas miniatura: Bellezas escondidas”, fue desarrollada por el Laboratorio de Biología de Monocotiledóneas de la UAM Iztapalapa y la Asociación Mexicana de Orquideología, y exhibirá 16 piezas visuales dedicadas a la diversidad de las orquídeas de pequeño tamaño.

Las otras dos muestras son “Lo que duerme bajo la Tierra: cáscaras y brotes”, centrada en las semillas y sus mecanismos de dispersión, y “Las cicatrices del desierto despojado”, enfocada en la situación de las cactáceas y las consecuencias ambientales de su pérdida. Ambas fueron elaboradas por un colectivo independiente de artistas multidisciplinarios.

La Sierra de Santa Catarina, localizada entre las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, es un Área Natural Protegida cuya gestión contempla acciones de conservación, restauración y educación ambiental dirigidas a la población del oriente de la capital.