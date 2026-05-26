Clima CDMX hoy martes 26 de mayo: activan alerta amarilla en 11 alcaldías por lluvias fuertes y granizo

A través de un boletín emitido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, se informó la activación de la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo por la tarde y noche en distintas alcaldías de la Ciudad de México.
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del martes 26/05/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta,… pic.twitter.com/Sw6OsAqIVv— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 26, 2026
Para 11 de las 16 alcaldías de la ciudad, se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros y posible caída de granizo entre las 13:30 y las 21:00 horas de este martes 26 de mayo.
Alcaldías con alerta amarilla por lluvias y granizo hoy 26 de mayo
- Álvaro Obregón
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
Recomendaciones por parte del Gobierno de la CDMX
Autoridades capitalinas sugieren a la población portar con paraguas e impermeable y mantener las coladeras libres de basura que pueda obstruir el paso del agua.
De igual forma recomiendan evitar caminos con encharcamientos o inundados, así como conducir con precaución.