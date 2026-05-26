Clima CDMX hoy martes 26 de mayo: activan alerta amarilla en 11 alcaldías por lluvias fuertes y granizo

Alerta amarilla por lluvias y granizo CDMX. Lluvias de hasta 29 mm afectarán 11 de las 16 alcaldías capitalinas. (Camila Ayala Benabib)

A través de un boletín emitido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, se informó la activación de la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo por la tarde y noche en distintas alcaldías de la Ciudad de México.

Para 11 de las 16 alcaldías de la ciudad, se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros y posible caída de granizo entre las 13:30 y las 21:00 horas de este martes 26 de mayo.

Alcaldías con alerta amarilla por lluvias y granizo hoy 26 de mayo

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Recomendaciones por parte del Gobierno de la CDMX

Autoridades capitalinas sugieren a la población portar con paraguas e impermeable y mantener las coladeras libres de basura que pueda obstruir el paso del agua.

De igual forma recomiendan evitar caminos con encharcamientos o inundados, así como conducir con precaución.