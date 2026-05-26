Edomex acuerda uso de drones y tecnología para búsqueda de personas en zonas forestales

El Gobierno del Estado de México anunció la firma de un convenio de coordinación entre la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem) y la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) para fortalecer las labores de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en zonas forestales.
El acuerdo, suscrito por la Consejería Jurídica y la Secretaría del Campo, contempla el uso de tecnologías como drones, imágenes satelitales, sistemas de información geográfica, material cartográfico, modelos digitales de terreno y análisis de suelo para apoyar la planeación y ejecución de operativos de búsqueda.
La colaboración permitirá compartir capacidades técnicas e información especializada con el objetivo de ampliar el alcance y la precisión de las acciones de localización en áreas boscosas y rurales de la entidad.
La secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdés, señaló que el convenio busca reforzar el trabajo interinstitucional y aprovechar herramientas tecnológicas y conocimiento territorial para las tareas de búsqueda.
El consejero jurídico, Jesús George Zamora, indicó que el intercambio de recursos técnicos facilitará la realización de prospecciones en campo con mayor precisión y eficiencia.
El director de Probosque, Alejandro Sánchez Vélez, informó que el organismo aportará apoyo técnico, incluyendo mapas temáticos, análisis topográficos y conocimiento del territorio para orientar las operaciones en zonas forestales.
Además, autoridades estatales señalaron que el convenio contempla medidas orientadas a mejorar la seguridad de quienes participan en las jornadas de búsqueda, mediante evaluaciones de riesgos ambientales y del terreno.