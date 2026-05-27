Capturan al asesino de Cielo, estudiante de la UAM Xochimilco

Detenido Hugo "N". (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aprehendió a Hugo “N”, sujeto que habría asesinado a Cielo López, estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) que perdió la vida el 22 de mayo del 2026, en la colonia Gabriel Ramos Millán, alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con la investigación, Hugo “N” y Cielo se encontraban al interior de un inmueble ubicado en la colonia Gabriel Ramos Millán, alcaldía Iztacalco, cuando la mujer fue agredida y perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

Tras el feminicidio, Hugo “N” se comunicó vía telefónica con la madre de la víctima para informarle que había discutido con su hija y se encontraba inconsciente.

Luego de las investigaciones, la Policía de Investigación (PDI) identificó a Hugo “N” como el presunto asesino de la joven, por lo que un juez otorgó una orden de aprehensión por el delito de feminicidio.

La orden judicial fue ejecutada por detectives de la PDI en la alcaldía Cuauhtémoc. Posteriormente, el aparente feminicida fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.