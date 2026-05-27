Pueblos y Barrios Originarios concluyen definición de proyectos de Presupuesto Participativo en CDMX

Los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México concluyeron la etapa de definición de proyectos de Presupuesto Participativo para los ejercicios fiscales 2026 y 2027, informó el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Los datos reportados hasta el 20 de mayo reportan que se realizaron 87 actos y eventos comunitarios de determinación y decisión, lo que representa el total de las actividades programadas para este proceso.

Como resultado, las comunidades definieron 95 proyectos para el ejercicio fiscal 2026 y 97 para 2027. Las propuestas serán sometidas a procesos de dictaminación técnica y de viabilidad antes de su eventual ejecución.

En cuanto al avance de la dictaminación, el IECM reportó que 73 proyectos ya fueron evaluados: 57 correspondientes a Pueblos y 16 a Barrios Originarios. De ese total, 67 fueron revisados por los Órganos Dictaminadores de Alcaldía y seis por las propias alcaldías.

Permanecen pendientes de evaluación 101 proyectos, de los cuales 81 pertenecen a Pueblos y 20 a Barrios Originarios. El plazo para concluir esta etapa vence el 19 de junio de 2026.

Según el instituto, en estas comunidades la definición de proyectos de Presupuesto Participativo se lleva a cabo mediante mecanismos comunitarios de deliberación y decisión colectiva, conforme a sus sistemas normativos internos y formas tradicionales de organización.

Las decisiones se adoptan en espacios comunitarios reconocidos por cada localidad, como asambleas u otros mecanismos de participación, donde las personas habitantes acuerdan las iniciativas consideradas prioritarias para sus territorios.

Posteriormente, las propuestas son enviadas a las instancias correspondientes para su evaluación técnica, jurídica, ambiental y financiera.