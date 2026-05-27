Desmantelan banda de ladrones de medicamento controlado valuado en 200 mdp en CDMX y Edomex

Seguridad Medicamento controlado asegurado. (SSC, SSEM, FGJCDMX y FGJEM)

En un operativo conjunto entre autoridades capitalinas y mexiquenses, fueron ejecutadas tres órdenes de cateo en diferentes inmuebles ubicados en la Ciudad de México, donde se almacenaba medicamento controlado robado.

El pasado 10 de mayo, sujetos armados ingresaron a bordo de diversos vehículos de carga a una bodega propiedad de una empresa ubicada en el municipio de Lerma, donde robaron medicamentos de tipo controlado y equipo tecnológico con un valor superior a 200 millones de pesos, para ello habrían privado de la libertad a un chofer de dicha empresa.

Con el seguimiento de videos del C5 de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, se identificaron diversos vehículos y tractocamiones que se utilizaron para el robo, así como unidades que circularon por la carretera México - Toluca, en la zona de “La Marquesa” con rumbo a la Ciudad de México.

Otra de las unidades fue visualizada en marcha por los municipios de Lerma, San Mateo Atenco, Ocoyoacac y Toluca donde ingresó a un inmueble tipo “pensión”. Cuando autoridades llegaron a dicho predio, escucharon gritos de auxilio y ante el riesgo inminente, ingresaron al lugar y rescataron a una persona que se encontraba privada de su libertad; en ese momento fueron detenidos de nueve sujetos, entre ellos un adolescente.

Se trata de Mauricio “N”, Christian “N”, Mario “N”, Carlos “N” y Yulissa “N”, así como un adolescente de 16 años, quienes fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro exprés con fines de robo. El juez impuso medida cautelar de prisión preventiva y dos meses de investigación complementaria, en tanto que la adolescente fue vinculada a proceso con medida de internamiento y un mes de investigación complementaria.

Al interior del inmueble fueron localizados 38 vehículos, entre estos, dos cajas secas, 12 vehículos particulares, dos máquinas para construcción, tres autobuses de pasajeros y 19 tractocamiones, de los cuales se verifica su procedencia, en tanto que, al interior de uno de los tractocamiones de logró el aseguramiento de una parte de los medicamentos sustraídos.

Después, el 13 de mayo, en la alcaldía Cuauhtémoc, fue detenido un sujeto que conducía una camioneta Mazda, color gris, en cuyo interior fueron halladas 80 cajas de medicamento controlado, con las mismas características de la robada, así como 49 dosis de marihuana.

Posteriormente, los agentes reconocieron que otra parte de la mercancía robada fue trasladada a diversos inmuebles.

Para su recuperación se ejecutó un cateo en un domicilio de la colonia Vicente Guerrero, de la alcaldía Iztapalapa, donde fueron detenidas dos mujeres de 22 y 37 años y un hombre de 37 años, en el mismo lugar fueron aseguradas aparentes drogas, armas de fuego y 23 cajas de medicamento controlado relacionado con el robo a la farmacéutica, ubicada en el Estado de México.

En tanto que, el pasado 27 de mayo se cateó un domicilio en la calle Sahuayo, colonia Janitzio, de la alcaldía Venustiano Carranza donde fue asegurado un camión, color blanco, una hoja de distribución y dos montacargas.

De igual forma fueron intervenidos dos predios más, uno en la calle Renacimiento de la colonia San Bartolo, de la alcaldía Azcapotzalco donde se aseguró un camión color blanco. Otro inmueble utilizado como una clínica de “medicina de primer contacto”, ubicado en calle Bélgica, de la colonia Portales Norte, de la alcaldía Benito Juárez, en cuyo interior fueron aseguradas mil 100 cajas con medicamento, así como cinco mil piezas individuales, todas de uso controlado.

Lo asegurado quedó a disposición del Agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las indagatorias, en tanto que los inmuebles fueron asegurados con sellos ministeriales y quedaron bajo resguardo policial.