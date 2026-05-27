Exposición de Juan Gabriel en Museo de El Chopo: Fechas y precios para visitar la muestra sobre sexodisidencias en CDMX

Juan Gabriel en el museo del Chopo. “Un lugar de ambiente. Legado y disidencia”: la exposición que conmemora la lucha de las sexodisidencias. (Rogelio Morales Ponce)

El Museo Universitario del Chopo se prepara para recibir la exposición "Un lugar de ambiente. Legado y disidencia" el próximo 28 de mayo en el marco de la edición 39 del Festival Internacional por la Diversidad Sexual (FIDS). La muestra tendrá como protagonista al ‘Divo de Juarez’, que ilustrará la influencia de su legado sobre las sexodisidencias en México.

A casi 10 años de su deceso, el interprete de “querida” continua influyendo en la cultura mexicana no solo como un exponente de la identidad nacional, sino también como un símbolo de resistencia para la comunidad LGBT+.

Una exposición para entender la lucha de las sexodisidencias

De acuerdo con Carlos Segoviano, curador de "Un lugar de ambiente. Legado y disidencia“, la historia de Juan Gabriel funge como una guía para entender "las propias luchas de la comunidad y cómo su eco sigue profundamente arraigado en la cultura actual”.

El termino sexodisidencia hace referencia a las distintas identidades, orientaciones y expresiones que se apartan de las normas tradicionales sobre género y sexualidad. Incluye a quienes viven su identidad de género o sexualidad de maneras que desafían los modelos socialmente establecidos.

Fechas y precios para visitar la exposición del ‘Divo de Juarez’

"Un lugar de ambiente. Legado y disidencia" estará disponible a partir del próximo 28 de mayo y el acceso a su inauguración será completamente gratuita.

Se encontrara disponible de miércoles a domingo en un horario de 11:30 a 18:00 hrs. en Museo Universitario del Chopo, dirección Calle Dr. Enrique González Martínez 10, Col. Santa María la Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06400, Ciudad de México.

El costo de la entrada general al museo es de 40 pesos. Para estudiantes, profesores, trabajadores UNAM, exalumnos UNAM e INAPAM, la entrada es de 20 pesos. Niños menores de 12 años no pagan entrada. Así mismo, los miércoles el acceso al museo es gratuito al publico en general.