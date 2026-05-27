Gobierno de Edomex llevará a cabo exposición de autos clásicos con causa

Exhibición de Autos Clásicos en Edomex

La Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), invita a la población a la “Exhibición de Autos Clásicos” que se realizará este 31 de mayo en el Centro Ceremonial Otomí; el evento servirá para recolectar alimento para animales sintientes que será destinado a las protectoras de animales de la entidad.

La Cepanaf informó que para disfrutar de la exposición, las y los interesados deberán donar dos kilogramos de alimento para perro o gato por persona y así acceder al evento. También añadieron que los asistentes podrán admirar más de 40 vehículos del Club de Camionetas Clásicas Las Foringas, que con motivo de su noveno aniversario compartirá la historia, estilo y tradición de cada auto a través de fotografías.

Por último, la dependencia estatal subrayó que las familias podrán disfrutar de la naturaleza, recorrer los senderos y arquitectura emblemática del Centro Ceremonial, ubicado en la carretera Temoaya- San Pedro Arriba S/N, comunidad San Pedro Arriba, municipio de Temoaya. La cita es a partir de las 9:00 horas.

La Crónica de Hoy 2026