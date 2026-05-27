Niega SSPC que exista ficha roja hacia Rocha Moya

Gobernador Rubén Rocha Moya. (José Betanzos/EFE)

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con Notificación Roja emitida por la Interpol.

Esto, afirmó la dependencia de seguridad federal, luego de realizar las consultas correspondientes con las instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna notificación en su contra.

El pasado 26 de mayo, el gobernador en licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, compareció ante la Fiscalía General de la República sobre las acusaciones que lo vinculan con el narcotráfico.

Desde las acusaciones hechas ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el gobernador pidió licencia de su cargo. Su visita a la FGR fue acompañada de un aviso que publicó en redes sociales, donde expresó que confía en el proceso judicial y afirma que acudirpa ante los llamados.

El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el vicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, también se presentaron ante la FGR junto con otros siete funcionarios del Estado de Sinaloa. Igualmente enfrentan cargos que los vinculan con el tráfico de narcóticos a los Estados Unidos y la adquisición ilegal de armamento.