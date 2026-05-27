Evade canciller confirmar si EE.UU ya entregó las pruebas contra Rocha Moya y los otros implicados

El canciller, Roberto Velasco en el Senado

El Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, evitó confirmar si el gobierno de México ya recibió de Estados Unidos las pruebas solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico, tráfico de armas y nexos con “Los Chapitos” contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa; Enrique Inzunza, senador de Morena y ex secretario de Gobierno de la entidad, así como otros ocho funcionarios y ex funcionarios.

Entrevistado antes de participar en la apertura solemne de la Reunión de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) en el Senado de la República, el funcionario federal eludió responder directamente sobre el avance de la solicitud hecha a las autoridades estadounidenses.

— ¿Ya le llegaron las pruebas de Estados Unidos sobre el caso Sinaloa?, se le preguntó.

— Voy ahorita al evento, respondió brevemente.

Ante la insistencia de los reporteros sobre si la Cancillería ya contaba con información enviada por el gobierno estadounidense, Velasco guardó silencio y continuó su camino hacia el Salón de Plenos, donde se llevó a cabo el acto protocolario.

El gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido al de Estados Unidos en la entrega de pruebas para poder extraditar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otros seis ex funcionarios imputados por vínculos con el narcotráfico.

“Lo que tiene que haber es pruebas”, ha demandado la presidenta Claudia Sheinbaum desde que se difundió esa orden de aprehensión contra esos funcionarios con fines de extradición.

Sheinbaum ha dejado en claro que su gobierno no protegerá a nadie que tenga evidencias en su contra, pero advirtió que cualquier investigación —venga de donde venga— debe estar respaldada por pruebas verificables y revisadas por las autoridades competentes: “Lo que tiene que haber es pruebas, cargas y evidencias claras.