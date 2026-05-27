Representante comercial de EU no viene a México a segunda revisión del T-MEC; Trump lo llamó a reunión de gabinete

Jamieson Greer y Marcelo Ebrard tienen confirmada una videoconferencia para revisar los avances de la revisión del T-MEC

T-MEC — El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, canceló la noche del martes su visita a México para este 27 de mayo, día en el que se puso en marcha la segunda ronda de revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles en Palacio Nacional que la cancelación del funcionario estadounidense se registró luego de que el presidente Donald Trump lo convocara para una reunión de gabinete. “El día de ayer (martes) por la noche el embajador Greer habló con el secretario (de Economía, Marcelo) Ebrard, (y le comunicó que) le llamó a (reunión con el) gabinete el presidente Trump, eso fue lo que mencionó”, apuntó.

A pesar de la cancelación de Jamieson Greer, la Jefa del Ejecutivo federal descartó que el proceso negociador se vea interrumpido y confirmó que el funcionario comercial sostendrá posteriormente una reunión con Ebrard Casaubón a través de videoconferencia.

“Sigue muy bien el diálogo. Yo ya me reuní con él; no era en particular para tener un acuerdo específico, sino era de mi parte un gesto para recibirlo aquí en Palacio Nacional, darle la bienvenida”, señaló la mandataria.

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