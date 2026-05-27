PAN CDMX cuestiona avance en reparación de escaleras eléctricas del Metro rumbo al Mundial





La dirigencia del PAN en la Ciudad de México pidió al Gobierno capitalino acelerar los trabajos de mantenimiento y renovación de escaleras eléctricas en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, al señalar persistentes fallas en distintas estaciones de la red.

La presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez afirmó que los problemas en las escaleras eléctricas representan una situación recurrente que, aseguró, se ha prolongado durante varios años.

Indicó que, pese a los recursos aprobados por el Congreso local para mantenimiento e inversión en el Metro, su partido considera insuficientes los avances reportados en materia de mejoras al servicio.

La dirigente panista sostuvo que diversas estaciones continúan con trabajos de obra y señaló afectaciones para usuarios, particularmente personas adultas mayores, personas con discapacidad y trabajadores que utilizan diariamente este medio de transporte.

Las estaciones mencionadas por la dirigencia del PAN fueron San Pedro de los Pinos, Auditorio, Mixcoac y Barranca del Muerto, de la Línea 7; así como Miguel Ángel de Quevedo, Copilco e Hidalgo, de la Línea 3. También refirió incidencias en las líneas 2, 4, 9 y 12.

También hizo referencia al programa de renovación de escaleras eléctricas anunciado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien en enero presentó la instalación de nuevas escaleras eléctricas en el Metro, con una meta de renovación hacia 2030.

Por su parte, el diputado local del PAN, Andrés Sánchez Miranda, informó que ha documentado durante las últimas semanas condiciones de obra y funcionamiento en estaciones de las líneas 2 y 3, incluyendo reportes sobre movilidad, aglomeraciones y accesibilidad para usuarios.