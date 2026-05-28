Acusa Alcalde Luján a Maru Campos de manipular información de falsas imputaciones

Fiscal Fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján. (FGJCDMX)

La titular de la Fiscalía capitalina, Bertha Alcalde Luján, negó que exista una persecución política en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, dado que fue la propia institución la que determinó el no ejercicio de la acción penal hacia la denuncia presentada por el senador Javier Corral.

Campos Galván comunicó mediante sus redes sociales que tras el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, el movimiento de la Cuarta Transformación ha utilizado el poder del Estado para atacarla con un citatorio para comparecer ante la Fiscalía de la Ciudad de México por una imputación por secuestro, a lo que Alcalde Luján calificó como una manipulación de información.

“Se trató de decir que esto era parte de la persecución contra ella cuando es todo lo contrario, una institución está diciendo que no hay un caso qué perseguir, la Fiscalía está diciendo que no hay un delito qué perseguir y por eso creo que este caso hubo una manipulación de la información, esa información no era cierta como tal”.

“Esta Fiscalía es objetiva y más allá de si un denunciante o víctima es de determinado círculo político, va a actuar con toda objetividad y este caso es una demostración de ello”, dijo la fiscal.

Alcalde detalló que el no ejercicio de la acción penal de la denuncia por secuestro se determinó el 12 de noviembre del 2025 y aprobada el 27 de febrero del 2026.

La denuncia por secuestro fue promovida por Javier Corral, debido a que se intentó ejecutar una orden de aprehensión por el delito de peculado en contra del político cuando se encontraba en un restaurante en la Ciudad de México en 2025 y el entonces encargado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara, acudió al sitio para impedirlo.

En ese momento, la Fiscalía capitalina señaló que no existió un convenio de colaboración con su homóloga en Chihuahua para ejecutar una orden de aprehensión, a lo que, ya en tiempo en el que el equipo de Alcalde Luján, estableció que no eran razones suficientes para establecer una imputación hacia Campos Galván.

“Esta Fiscalía determinó, a partir de actos de investigación, que no había delito en este caso, cerrar el caso”.

Por lo tanto, la audiencia — a celebrarse el 29 de mayo — fue notificada a María Eugenia Campos Galván y a otras personas señaladas en la denuncia corresponde exclusivamente a la impugnación promovida por el senador Javier Corral Jurado contra la determinación de no ejercicio de la acción penal.