CDMX: Notificaciones sobre incidentes con dispositivos médicos pasaron de seis a 138 en tres años

IMSS El IMSS enfatiza la modernización en la atención a la salud de las y los derechohabientes en los últimos años, al pasar por ejemplo de un tamiz neonatal de 6 a 47 padecimientos, el sistema de vacunación pasó de 4 tipos de vacunas a población infantil, a más de 16 en la actualidad para toda la población en sus diferentes etapas de la vida, así como mejoras en el servicio dental

Las notificaciones de incidentes relacionados con dispositivos médicos en unidades de salud de la Ciudad de México pasaron de seis registros en su primer año a 138 reportes en un periodo de tres años, informaron autoridades sanitarias durante el Primer Encuentro de Tecnovigilancia, dedicado a la seguridad del paciente.

El dato fue presentado en el marco del encuentro “Construyendo puentes hacia la seguridad del paciente”, organizado por la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, donde especialistas y funcionarios revisaron avances y desafíos en la supervisión de insumos y equipos médicos.

La titular de la dependencia, Nadine Gasman Zylbermann, señaló que el aumento en los reportes refleja una mayor capacidad institucional para identificar, documentar y dar seguimiento a incidentes vinculados con dispositivos médicos utilizados en los servicios de salud.

La tecnovigilancia es el sistema encargado de monitorear el desempeño y la seguridad de insumos y equipos médicos, que incluyen desde jeringas y glucómetros hasta dispositivos especializados como marcapasos y válvulas cardíacas artificiales.

En el encuentro, realizado en la Unidad de Congresos del Instituto Nacional de Medicina Genómica, autoridades destacaron la importancia de fortalecer la notificación de incidentes como herramienta para prevenir riesgos y mejorar la seguridad de pacientes y personas usuarias.

En este proceso participan diversas instituciones, entre ellas la Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA), responsable de apoyar la vigilancia y prevención de riesgos; la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), encargada de emitir alertas sanitarias, y la Secretaría de Salud Pública capitalina, que coordina las acciones entre dependencias.

El director general de la AGEPSA, Emmanuel González Barbosa, subrayó que los reportes de incidentes, aunque puedan parecer aislados, aportan información útil para detectar fallas y prevenir posibles afectaciones.

María Esther Díaz Carrillo, titular de la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos de COFEPRIS, destacó la necesidad de que las notificaciones sean completas, verificables y correctamente codificadas, ya que los datos obtenidos sirven de base para el análisis estadístico y la toma de decisiones en materia sanitaria.

Al encuentro también asistieron representantes del IMSS Bienestar en la Ciudad de México y funcionarios de la Secretaría de Salud Pública capitalina.