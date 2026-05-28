CDMX activa 133 acciones y 50 puntos de atención para un Mundial 2026 con enfoque en derechos humanos

La Ciudad de México desplegará 133 acciones agrupadas en seis ejes de derechos humanos, instalará 50 puntos mundialistas de atención ciudadana y movilizará a más de 16 mil servidores públicos como parte de la estrategia “Juego Limpio, Sociedad Justa” para el Mundial 2026.

A menos de un año del torneo, el Gobierno capitalino informó que la estrategia, presentada originalmente con 119 medidas, creció a 133 acciones coordinadas por 46 secretarías y dependencias, enfocadas en prevención de trata de personas, violencia de género, discriminación, protección de infancias, salud mental y sostenibilidad ambiental.

Los avances reportados destacan la capacitación de 61 mil 619 personas, principalmente funcionariado público; 19 mil personas capacitadas en prevención de trata; más de 20 mil mujeres alcanzadas por campañas contra la violencia de género y 15 suspensiones de espacios de hospedaje por incumplimientos vinculados con riesgos de trata de personas.

Además, la ciudad contará con 50 “Puntos Mundialistas de Juego Limpio”, que funcionarán como centros de atención durante festivales y actividades masivas, con servicios de orientación, atención médica y psicológica, búsqueda de personas, protección civil, apoyo a infancias y canalización de denuncias.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, sostuvo que el objetivo es que el Mundial deje un legado permanente y no acciones temporales ligadas únicamente al torneo.

“No estamos viendo apenas qué hacemos; llegamos con un conjunto de acciones preparadas que ya se están haciendo”, afirmó.

Añadió que las medidas buscan construir “un Mundial con derechos plenos, sin homofobia, racismo, clasismo, xenofobia, machismo ni discriminación”.

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Prevención de riesgos y atención en territorio

El gobierno capitalino identificó riesgos recurrentes asociados a grandes eventos internacionales, los cuales son aumento de discursos de odio, violencia contra mujeres y niñas, vulneración de derechos de las infancias, problemas de salud mental, abuso de sustancias y mayor impacto ambiental.

En respuesta, se implementó una estrategia específica contra la trata de personas. Según Clara Brugada, la ciudad desarrolló junto con organismos internacionales un protocolo interinstitucional, impulsó la campaña “Mundial sin Trata” y puso en marcha el programa “Hospedaje Seguro”, con más de mil cartillas preventivas distribuidas en hoteles y alojamientos temporales.

La secretaria de la Contraloría, Nashieli Ramírez, detalló que la estrategia contempla la participación de 53 instituciones, incluidas las 16 alcaldías, además de mecanismos de atención inmediata y protocolos operativos compartidos entre dependencias.

“Más de la mitad de estas acciones van a permanecer después del Mundial. Se queda la infraestructura, se quedan las capacidades y se queda la coordinación institucional”, aseguró.

En materia de violencia de género, la administración capitalina reportó 230 jornadas territoriales, la operación de 76 mujeres policías especializadas y un convenio con tiendas Oxxo para habilitar puntos de apoyo a mujeres en situación de riesgo.

La estrategia también incorpora acciones dirigidas a la comunidad LGBTTTIQ+, como 20 espacios seguros en corredores de alta afluencia, capacitación a policías turísticos y brazaletes distintivos con la bandera arcoíris para elementos de seguridad.

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Salud mental, inclusión y sostenibilidad

La agenda incluye medidas de salud comunitaria y reducción de riesgos asociados al consumo de alcohol y otras sustancias.

La trabajadora social del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA), Diana Laura Ramírez, informó que durante el Mundial habrá brigadas en territorio con servicios de primeros auxilios psicológicos, orientación en salud mental, pruebas gratuitas de VIH, sífilis y hepatitis C, distribución de condones y atención ante crisis emocionales o intoxicaciones.

“Prepararnos para un evento como el Mundial no solamente implica infraestructura, movilidad o turismo; también implica prepararnos para cuidar la salud y el bienestar emocional”, señaló.

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En el rubro antidiscriminación, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) informó que firmó acuerdos con asociaciones de hoteles, restaurantes, bares y empresas de seguridad privada para reforzar protocolos de inclusión y capacitación del sector servicios.

La ciudad también impulsará campañas públicas contra el racismo y la discriminación en espacios deportivos y de convivencia.

En el plano ambiental, el gobierno anunció programas de reciclaje para reutilizar plásticos en mobiliario urbano, promoción de vasos reutilizables en festivales futboleros, rutas agroturísticas, plantación masiva de flores y ampliación de infraestructura de movilidad limpia.

“Queremos un Mundial verde y sostenible, que no deje montañas de residuos ni cicatrices ambientales”, dijo Brugada.

Como parte de las herramientas de atención ciudadana, la administración capitalina habilitará además el “Silbatazo Ciudadano”, integrado a la aplicación oficial de la Ciudad de México, para recibir quejas, denuncias y solicitudes de apoyo durante el Mundial.