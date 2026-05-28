Instalan 99 Consejos de Paz y Justicia Cívica en el Estado de México para fortalecer prevención de violencia

La estrategia contempla la participación de mil 300 integrantes y busca promover la mediación, la conciliación y la vinculación entre instituciones y comunidades





La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez encabezó la instalación y toma de protesta de mil 300 integrantes de los primeros 99 Consejos de Paz y Justicia Cívica estatales y municipales.

Los consejos tienen como objetivo atender factores asociados a la violencia mediante mecanismos de diálogo, mediación, conciliación y convivencia comunitaria, además de fortalecer la relación entre instituciones y ciudadanía.

La mandataria estatal señaló que el Estado de México cuenta desde 2023 con una Ley de Justicia Cívica, instrumento que, afirmó, ha contribuido a las acciones de construcción de paz en la entidad.

Delfina Gómez indicó que la estrategia de seguridad basada en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno ha mostrado avances, y mencionó una disminución superior al 60 por ciento en el promedio diario de homicidios entre septiembre de 2024 y mayo de 2026.

Los integrantes de los Consejos de Paz y Justicia Cívica recibieron capacitación para elaborar diagnósticos territoriales, definir acciones prioritarias y dar seguimiento a resultados, tareas que, según se informó, serán complementadas por Comités de Paz.

Rocío Bárcena Molina, subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, destacó el avance del Estado de México en la instalación de estos órganos y señaló que habrá seguimiento periódico a sus trabajos.

En tanto, el secretario general de Gobierno estatal, Horacio Duarte Olivares, convocó a las autoridades municipales a reforzar acciones de prevención y atención a las causas relacionadas con violencia, desigualdad y exclusión social.