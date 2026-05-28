Tlalnepantla abre nueva Cocina del Bienestar en Xocoyahualco

Cocina del Bienestar Tlalnepantla

El presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, encabezó la apertura de una nueva Cocina del Bienestar en el pueblo de Xocoyahualco, una zona ubicada en los límites con Naucalpan y la Ciudad de México, como parte de la estrategia local para ampliar el acceso a alimentos a precios accesibles.

Durante el arranque del espacio comunitario, el alcalde aseguró que este tipo de proyectos buscan dejar atrás “la vieja política del descuido” y acercar apoyos directos a las familias del municipio mediante acciones concretas enfocadas en la alimentación y el bienestar social.

La nueva Cocina del Bienestar ofrecerá alimentos de calidad a bajo costo para habitantes de la zona, además de funcionar como un punto de encuentro comunitario donde vecinas y vecinos puedan fortalecer la convivencia y las redes de apoyo.

El gobierno municipal destacó que este modelo también busca generar espacios más cercanos para las familias, especialmente en comunidades con alta movilidad por su cercanía con otros municipios y la capital del país.

Autoridades locales señalaron que la intención es continuar impulsando programas sociales enfocados en mejorar las condiciones de vida de la población y mantener presencia en comunidades que durante años reclamaron mayor atención de servicios y apoyo social.

Durante el evento, habitantes de Xocoyahualco acudieron a conocer las instalaciones y respaldaron la apertura del espacio, que comenzará operaciones como parte de la red de Cocinas del Bienestar impulsadas en el municipio.

El ayuntamiento indicó que estos espacios no solo atienden el tema alimentario, sino que también buscan fortalecer el tejido social mediante actividades comunitarias y la participación de las familias de la zona.