Congreso CDMX prohíbe cirugías estéticas sin justificación en menores de edad

Paloma Nicole falleció tras someterse a una cirugía estética con el consentimiento de su madre.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma a la Ley de Salud local para regular y prohibir la realización de cirugías, procedimientos médicos invasivos o tratamientos con fines exclusivamente estéticos en niñas, niños y adolescentes. El dictamen también establece sanciones a los establecimientos que realicen procedimientos estéticos sin una razón justificada.

La iniciativa —denominada ‘Ley Nicole’— responde a una tragedia, la muerte de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años, que falleció tras complicaciones derivadas de una cirugía estética, con el consentimiento de su madre, realizada en una clínica privada en el estado de Durango.

El legislador promovente, Pedro Haces Lago, alertó sobre la preocupante realidad en la que los adolescentes crecen expuestos a estándares de belleza irreales y alertó que, debido a que las personas menores de edad no han concluido su desarrollo físico, emocional y psicológico, someterse a procedimientos innecesarios representa un riesgo grave.

“Ninguna niña, ningún niño y ningún adolescente debe poner en riesgo su vida por cumplir un estándar de belleza”, enfatizó.

Con la aprobación de la iniciativa, se reformará el artículo 172 de la Ley de Salud local para establecer una nueva causal de revocación de autorizaciones sanitarias para facultar a la Agencia de Protección Sanitaria de sancionar a los centros médicos que infrinjan la norma.

Es decir, si un establecimiento realiza un procedimiento estético en una persona menor de edad, sin una razón médica justificada, podría perder su autorización sanitaria.

El legislador detalló que la reforma sí permite los procedimientos reconstructivos derivados de malformaciones congénitas, accidentes o enfermedades, siempre y cuando se cuente con una valoración médica multidisciplinaria para preservar la salud física o mental del menor.

“No estamos hablando de prohibir la medicina... Estamos haciendo una diferencia muy clara: una cosa es la medicina que reconstruye, que atiende una enfermedad, que protege la salud o mejora la calidad de vida. Y otra muy distinta es realizar procedimientos exclusivamente estéticos en personas menores de edad.”, dijo.