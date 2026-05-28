Coyoacán instala mesa para rescatar el lago Huayamilpas

La alcaldía Coyoacán instaló la mesa de trabajo interinstitucional para el rescate del lago del Parque Ecológico Huayamilpas, en coordinación con autoridades federales y locales encargadas de la protección ambiental y de los recursos naturales quienes apoyarán con equipo y personal técnico especializado.

El encuentro fue encabezado por el alcalde Giovani Gutiérrez y contó con la participación de la titular de la Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), la Maestra Mónica Viétnica Alegre González; el biólogo César Sánchez Ibarra, director general del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental de la SEDEMA; el Capitán de Fragata Adrián Alejandro Hernández Montoya, de la Secretaría de Marina; así como representantes de SEMARNAT, PROFEPA y SEGIAGUA.

Los representantes de las dependencias y organismos acordaron sumar esfuerzos para la recuperación integral de este cuerpo de agua, priorizando la preservación de la flora, fauna y biodiversidad que habita en la zona.

Giovani Gutiérrez informó que los trabajos comenzarán formalmente el próximo 8 de junio y sostuvo que, con la colaboración de las y los especialistas de todas las dependencias, se podrán proteger las especies de la zona, así como realizar estudios especializados para que este espejo de agua pueda ser hábitat nuevamente de estas especies.

En el rescate participan dependencias federales y locales en acciones de saneamiento y recuperación ambiental: SEMARNAT, PROFEPA, PAOT, SEDEMA Y SEGIAGUA.

“Este es un tema muy importante para las vecinas y vecinos de Coyoacán. Aquí se ve cristalizado este proyecto, en la suma de esfuerzos. Quiero agradecerles a todas y todos ustedes que, con sus conocimientos, su expertise y su capacitación, nos ayudarán a recuperar el esplendor de este hermoso lago”, dijo.

Los trabajos proyectados se dividirán en varias etapas: Se prevé levantar todo el chichicastle (materia orgánica flotante) que se ha acumulado por años. La SEMAR ya realizó un primer levantamiento de la zona y apoyará con marinos y equipo no motorizado, de remo, para retirar este producto.

También se capturarán las especies del hábitat como patos, tlacuaches y tortugas, siempre de acuerdo a los protocolos para la protección de las especies y se les resguardará en un sitio por definir en lo que se desarrollan los trabajos. Para ello, se implementará una metodología de extracción temporal de fauna con apoyo de especialistas, quienes determinarán los procedimientos más adecuados.

La titular de la PAOT, Mónica Alegre, explicó que una de las principales preocupaciones ciudadanas tiene que ver con las condiciones en las que se encuentran los patos del lago, por lo que se contempla su resguardo temporal para brindarles atención médica y garantizar un equilibrio adecuado de la especie.

Agregó que para estas acciones se buscará el apoyo de instancias especializadas en protección animal, como la Agencia de Atención Animal (AGATAN), a fin de trasladarlos a espacios seguros donde puedan recibir atención médica durante las labores de saneamiento.

Por su parte, Mario Moreno García, encargado de la Oficina de Representación Zona Metropolitana del Valle de México de la PROFEPA, informó que durante los recorridos realizados en la zona se identificaron diversas especies protegidas, entre ellas tortugas, pato mexicano y tlacuaches.

Asimismo, indicó que la dependencia participará en las acciones de resguardo y posible reubicación temporal de la fauna mientras se llevan a cabo las labores de limpieza y recuperación del lago, a fin de garantizar su bienestar y protección durante la intervención del espacio.

En una segunda etapa del proyecto se prevé el drenado del cuerpo de agua para desarrollar estudios especializados que permitan definir las acciones necesarias para su recuperación integral. El lago de Huayamilpas tiene 7 mil metros cuadrados y una profundidad que varía desde los 70 centímetros hasta 1.40 metros de profundidad.

Los trabajos contemplan el retiro de residuos y azolve, la revisión de la estructura inferior del lago —donde existe un ojo de agua—, así como estudios de mecánica de suelos para conocer las condiciones de la superficie y determinar el tipo de intervención requerida.

Al respecto, César Sánchez Ibarra, de la SEDEMA, destacó la importancia de realizar estudios técnicos previos antes de intervenir el espacio, para saber de qué magnitud es la obra, si es simplemente el retiro o rehabilitación, si es el manejo del sedimento del azolve o se tiene que hacer una obra de impermeabilización.

Señaló que la dependencia aportará conocimientos técnicos sobre el diseño y operación de humedales urbanos, además de apoyo académico y vegetal para fortalecer la recuperación ecológica del lago.

Asistieron a la mesa de trabajo por parte de la PROFEPA: Rubén Carmona Castillo, subdirector de Inspección de Recursos Naturales; Patricia Reséndiz Hernández, encargada del Departamento de Delitos Ambientales y Quejas; Jaime García, Coordinador de Vida Silvestre; Luis Reyes Alcaraz, Jefe de Unidad Departamental; Ariel Goldin Marcovich, asesor especial de agua de SEMARNAT; David Abraham Pérez Martínez, director de ANP y AVAS de SEDEMA y René Calderón, director de Distribución de SEGIAGUA. Así como directoras y directores generales de la alcaldía Coyoacán.