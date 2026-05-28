DIF Ecatepec abre convocatoria de “Mi Primera Chamba” con apoyos de hasta 5 mil pesos quincenales

“Mi Primera Chamba” Las y los seleccionados recibirán apoyo económico y podrán integrarse a actividades relacionadas con su carrera profesional dentro de la administración municipal (imagen de apoyo )

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) de Ecatepec lanzó la convocatoria 2026 del programa “Mi Primera Chamba”, una iniciativa enfocada en jóvenes profesionistas del municipio que buscan experiencia laboral y capacitación dentro del servicio público.

La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 29 años con 11 meses de edad que vivan en Ecatepec y enfrenten carencias socioeconómicas. Además, deberán contar con título universitario y cédula profesional en áreas como Derecho, Psicología, Medicina, Arquitectura, Ingeniería Civil, Enfermería, Contaduría, Trabajo Social, Educación, Administración, Fisioterapia, Odontología, Ingeniería en Sistemas, entre otras carreras afines.

De acuerdo con el DIF municipal, el programa busca abrir oportunidades para que las juventudes desarrollen experiencia profesional y mejoren sus posibilidades de crecimiento laboral mientras participan en actividades relacionadas con su formación académica.

Las autoridades informaron que hasta 200 beneficiarios podrán recibir un apoyo económico asistencial de 5 mil pesos quincenales durante un periodo de un año, siempre y cuando cumplan con los requisitos y actividades establecidas dentro del programa.

La recepción de documentos se realiza en las oficinas del Departamento de Programas Sociales de la Subdirección de Bienestar Social del SMDIF Ecatepec, ubicadas sobre Vía José López Portillo, en la colonia Ejidal Emiliano Zapata.

Entre los requisitos solicitados se encuentran identificación oficial, CURP actualizada, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, estudio socioeconómico, así como título y cédula profesional. También se pide contar con una cuenta bancaria y no estar registrado como deudor alimentario a nivel nacional.

El DIF Ecatepec señaló que el trámite es gratuito y aclaró que registrarse no garantiza el ingreso automático al programa, ya que el padrón estará sujeto a disponibilidad. En caso de que los espacios se completen, las personas interesadas pasarán a una lista de espera.

Con este programa, el gobierno municipal busca fortalecer la capacitación de jóvenes profesionistas y acercar oportunidades laborales a sectores que enfrentan dificultades económicas, además de impulsar perfiles que puedan integrarse a actividades dentro de la administración pública local.