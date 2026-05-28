Fecha límite de pago de agua Edomex 2026 con descuento: ¿Se puede pagar en línea? Conoce cuáles son los descuentos que ofrece el Edomex en el pago de agua 2026 (Imagen hecha con IA)

Si estás próximo a realizar el pago de agua 2026 en el Edomex, aquí te decimos cuáles son los descuentos disponibles y hasta cuándo tienes para aprovecharlos.

El pago de agua en el Estado de México con descuento de hasta el 8% tuvo como fecha límite el 31 de marzo; sin embargo, aún puedes acceder a una reducción en este pago mediante el programa de regularización que ofrece el gobierno.

¿Aún hay descuentos para el pago de agua en Edomex este 2026?

A pesar de que los descuentos en el pago del agua en Edomex finalizaron el pasado 31 de marzo, si aún no lo has realizado, podrías ser candidato para el Programa de Regularización en el pago de agua.

Con este programa podrás recibir hasta el 100% de descuento en tus multas o recargos acumulados. Cabe señalar que, para conocer si hay un descuento aplicable en tu municipio, este aparecerá automáticamente en el formato de pago.

Además de este programa de regularización en el pago de agua, también existe otro descuento para grupos vulnerables, el cual ofrece hasta un 38% de bonificación para personas adultas mayores, con discapacidad, jubilados, pensionados, viudas o viudos, así como para madres y padres solteros.

¿Dónde se puede hacer el pago de agua en Edomex?

Puedes realizar el pago de agua en el Edomex de cualquiera de estas formas:

En línea: A través de la App Llave Edomex.

A través de la App Llave Edomex. Oficinas de recaudación municipales: Ventanillas de tesorería en cada ayuntamiento.

Ventanillas de tesorería en cada ayuntamiento. Instituciones bancarias autorizadas: Cualquier institución con convenios habilitados para recibir pagos de predial.

Cualquier institución con convenios habilitados para recibir pagos de predial. Kioscos digitales y módulos de atención ciudadana: Ubicados en plazas y centros de servicio.

Paso a paso: Cómo realizar el pago de agua en Edomex en línea

Si quieres realizar el pago de agua en Edomex desde internet, lo único que tienes que hacer es seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web del Gobierno del Estado de México para el pago de agua en http://sfpya.edomexico.gob.mx/agua/

Seleccionar la opción “Emisión de formato de pago”

Seleccionar tu organismo de agua e ingresar tu número de cuenta

e ingresar tu Realizar tu pago, ya sea con tarjeta de débito o crédito.