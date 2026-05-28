Va FGJCDMX por consecuencias penales hacia personal que comete corrupción y malos tratos

Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro (Traslado de Christian Von Roehrich al búnker de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México/Galo Cañas Rodríguez)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio a conocer que ejercerá acciones penales hacia personal cómo Ministerios Públicos, Policías de Investigación que han cometido actos de corrupción, negativas y malos tratos hacia víctimas que acuden en busca de justicia.

Esto luego de que Crónica recordó a la titular, Bertha Alcalde Luján, con información obtenida vía transparencia, que de mayo del 2025 a marzo del 2026, Policías de Investigación, Peritos y Ministerios Públicos acumularon mil 679 expedientes por actos de corrupción, negativa y malos tratos en el área de Asuntos Internos.

“Tenemos casos muy concretos porque estamos determinados a que en los casos donde identifiquemos prácticas que constituyen delitos, también estos casos los persigamos por la vía penal”.

“Parte fundamental de la estrategia está justo en el fortalecimiento de la unidad de Asuntos Internos que juega un papel fundamental, con diversos casos de suspensiones y destituciones de funcionarios que son identificados por malas prácticas. Diiversas sanciones, hay un catálogo que tiene Asuntos Internos para sancionar estos casos”, dijo a Crónica Alcalde Luján.

La fiscal agregó que trabaja en un área especial de investigación anexa a la Unidad de Asuntos Internos que ayude a obtener mayor información y que las denuncias no se limiten a dichos que acusen a Ministerios Públicos de corrupción que piden dinero a cambio de que se aceleren las indagatorias, sin que las víctimas sean omisas de señalar a los servidores públicos.

Con este proyecto, afirmó Alcalde, se puede “tener más ojos” en las más de 14 mil personas que laboran en la Fiscalía capitalina.

Y reconoció que en la FGJCDMX existen elementos que necesitan ser depurados por actos de corrupción.

Con prácticas fuera de la Ley y negligencias que llevan a investigaciones deficientes, este periódico documentó que sólo de mayo del 2025 al 24 de marzo del 2026, los Ministerios Públicos se llevaron el primer puesto en todas las categorías que entorpecen la apertura de carpetas de investigación, fortalecimiento de indagatorias y activación de protocolos para auxiliar a víctimas de delitos de alto impacto. Por negativa — cuando el empleado no realizó sus obligaciones laborales — se abrieron mil 488 expedientes; 66 por malos tratos y 41 por corrupción.

“Parte de la estrategia está en un equipo de supervisión 24/7, tenemos claro que además de Asuntos Internos debemos de tener un equipo que supervise que las estrategias que estamos impulsando desde la oficina de la fiscal y distintas coordinaciones puedan ser implementadas, evitar el bateo y que los Ministerios Públicos no les digan a las víctimas ‘aquí no es el lugar donde va a denunciar’, los largos tiempos de espera hemos reducido en 40 por ciento y en los casos donde nos estamos tardando ¿por qué? Falta personal o no está atendiendo y tener un seguimiento”.

“También una estrategia de focos rojos, habrá casos donde aunque no podamos tener información específica de un caso en concreto, hay señales de alarma como las denuncias que recibimos de manera repetidas contra determinados funcionarios”, abundó Alcalde Luján.