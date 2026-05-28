Realizan operativo de búsqueda de personas en corredor de Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán y Nicolás Romero

Autoridades de los tres niveles de gobierno, familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda realizan una jornada de búsqueda generalizada en un corredor integrado por los municipios de Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán y Nicolás Romero, en el Estado de México.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem) drtalló que las acciones se desarrollan del 26 al 29 de mayo y tienen como propósito localizar indicios que contribuyan a las investigaciones y labores de búsqueda de personas con reporte de desaparición.

En el operativo participan 165 autoridades, 65 familiares y siete colectivos de búsqueda, quienes efectúan recorridos en un área aproximada de 6.6 kilómetros cuadrados.

Según la Cobupem, estas acciones derivan de un análisis realizado desde febrero de 2026, mediante el cual se identificaron coincidencias entre distintos casos de desaparición, así como puntos de interés relacionados con reportes de última localización y registros de movilidad en la región y municipios aledaños.

El titular de la comisión, Avelino Blanco Guido, informó que en las actividades participan colectivos de búsqueda, familiares y corporaciones de seguridad municipales, estatales y federales.

En la jornada se cuenta con la presencia de policías municipales de Tepotzotlán, Cuautitlán Izcalli y Nicolás Romero, además de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, entre otras instituciones.

La dependencia señaló que la información recabada continúa en proceso de análisis y no se descarta ampliar tanto el estudio como las acciones de búsqueda hacia municipios colindantes, conforme se identifiquen nuevos elementos relacionados con las investigaciones.