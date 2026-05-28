Tecámac suma dos asesinatos más y preocupa a los vecinos

Inseguridad en Tecámac

Con la localización de otros dos cuerpos en el municipio de Tecámac, con lo que se suman a los 13 crímenes en lo que va del año, la entidad continua tiñéndose de rojo. Antes la creciente violencia, ingobernabilidad y falta de resultados de la alcaldesa, la alcaldesa Rosi Wong se mantiene indiferente.

La mañana del 27 de mayo, en la calle Dangelis, con límite de los fraccionamientos Urtbi y Real Verona, en una zona de terrenos baldíos, elementos de la Guardia Civil reportaron haber hallado sin vida a dos hombres.

En el momento del hallazgo, ambos cuerpos se encontraban emplayados, y al parecer también presentaban golpes en varias partes, sin embargo, por el momento no han sido identificados.

Desde hace ya varios meses Tecámac ha sido sede de una espiral de violencia, en la que entre los casos se encuentra el feminicidio de Elideth “N”; las investigaciones señalan que el culpable es su pareja sentimental, quien se encuentra sujeto a proceso. Asimismo, hasta la primera semana de mayo la cifra de jóvenes desaparecidos sumaba a 32 personas.

En la misma linea, en abril del año presente, tan sólo durante un fin de semana, se registraron tres homicidios que al parecer tenían relación con grupos delincuenciales que mantienen en jaque al municipio.

Los vecinos del municipio han expresado su preocupación por la creciente inseguridad; cada vez son más comunes los robos a transeúntes e igualmente la circulación de vehículos con personas sospechosas. Empero, la policía no lleva a cabo operativos de prevención.

Los habitantes de Tecámac criticaron la indiferencia de la alcaldesa, quien suele evadir el tema de la inseguridad y la violencia. Además tampoco ha mostrado interés en diseñar una estrategia con la que sea posible enfrentar a la delincuencia.

La creciente violencia más la ineficacia de la alcaldesa y de la Guardia Civil ha situado al territorio entre los más peligrosos del Estado de México, apenas atrás de Netzahualcóyotl, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Toluca.