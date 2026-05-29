CDMX entrega boletos del Mundial 2026 a jóvenes ganadoras de concurso de dominadas

La presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entregaron boletos para el partido inaugural del Mundial FIFA 2026 a jóvenes ganadoras de un concurso de dominadas realizado en el marco del llamado “Mundial Social”.

Las autoridades reconocieron a las participantes por su desempeño deportivo. Clara Brugada entregó un boleto a Brianna Ameli Medina Cortés, mientras que la presidenta otorgó otro a Yolett Cervantes Cuaquehua. También fueron reconocidas Karla Itzel Peña Vilchis y Daira Yaretzi Díaz García, quienes asistirán a encuentros programados en Monterrey y Guadalajara.

El partido inaugural del torneo, entre México y Sudáfrica, se llevará a cabo el próximo 11 de junio en la capital del país.

En el acto, Clara Brugada señaló que, como parte de las actividades vinculadas al Mundial 2026, el gobierno capitalino ha impulsado diversas acciones deportivas y de infraestructura en la ciudad. Entre ellas mencionó la rehabilitación de más de 500 canchas de fútbol, de las cuales 316 fueron intervenidas por el gobierno local y el resto por las alcaldías.

Además, informó sobre la organización de torneos dirigidos a niñas, niños y adolescentes en distintas zonas de la capital, así como la realización de 18 festivales futboleros con transmisiones públicas, actividades culturales y eventos deportivos.

La mandataria capitalina también mencionó la ejecución de obras relacionadas con la preparación de la ciudad rumbo al Mundial, entre ellas proyectos de movilidad y espacio público, como un parque elevado próximo a inaugurarse y la renovación de 20 estaciones del Metro.

Además, anunció una convocatoria ciudadana para participar el próximo 6 de junio en una actividad denominada “gran ola mundialista”, con la que se buscará establecer un récord Guinness previo al inicio del torneo.Por su parte, Claudia Sheinbaum reconoció la participación de las jóvenes concursantes y destacó el papel de las mujeres en el ámbito deportivo, particularmente en el fútbol. Señaló que las finalistas representarán a México durante las actividades vinculadas a la inauguración del Mundial.

Durante el evento también se presentó un video musical alusivo al Mundial 2026 en la Ciudad de México, con la participación de comunidades indígenas.