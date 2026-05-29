Difieren audiencia de Maru Campos porque no acudió Javier Corral

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua Cuartoscuro (Camila Ayala Benabib)

La audiencia de impugnación por el no ejercicio de la acción penal de una denuncia por el delito de secuestro hacia la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, fue diferida.

Esto debido a que el denunciante, el senador Javier Corral, no acudió al llamado en los juzgados del Reclusorio Sur.

El juez fijó una nueva fecha para el próximo dos de junio, a las 9:45 horas.

La denuncia por secuestro fue promovida por Javier Corral, debido a que se intentó ejecutar una orden de aprehensión por el delito de peculado en contra del político cuando se encontraba en un restaurante en la Ciudad de México en 2024 y el entonces encargado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara, acudió al sitio para impedirlo.

En ese momento, la Fiscalía capitalina señaló que no existió un convenio de colaboración con su homóloga en Chihuahua para ejecutar una orden de aprehensión.

Por lo tanto, Corral denunció a Campos por secuestro, querella que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó que no existía delito que perseguir, decisión que fue impugnada por el senador.

Previo al inicio de la audiencia, la defensa de Campos Galván, el abogado Javier Coello, acusó al vocero y fiscal de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara, de proteger a Corral de las imputaciones en su contra.

Junto al abogado Roberto Gil Zuarth, reiteraron que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y el Tribunal Superior de Justicia ignoraron el código nacional de procedimientos penales, dado que la gobernadora cuenta con fuero constitucional y, alegaron, no puede comparecer cómo testigo ante el Ministerio Público.

“No podemos olvidar que este gobierno y el anterior es una justicia selectiva, algunos le dan justicia y a otros les dan gracia y justicia. Venimos a defender los intereses y los derechos de la gobernadora para que precisamente se cumpla con lo que ya determinó la Fiscalía”.

“Por lo que hace a lo que hizo el señor Ulises, bueno, pues ya tenemos el claro ejemplo de lo que hizo precisamente en este asunto, liberar a Javier Corral, de una orden de aprehensión. Lo mismo está haciendo ahora, no cumpliendo con una solicitud de un mandato judicial de una autoridad extranjera, como es un juez de distrito en el sur de Nueva York para detener a ciertos funcionarios de Sinaloa”, mencionaron los juristas.