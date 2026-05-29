CDMX transparenta obras rumbo al Mundial 2026; inversión supera los 23 mil mdp

CDMX transparenta obras rumbo al Mundial 2026; inversión supera los 23 mil millones de pesos





La Ciudad de México presentó una nueva plataforma digital de transparencia para consultar las obras realizadas rumbo al Mundial de Futbol 2026, en la que se concentrará información sobre más de 2 mil proyectos concluidos y una inversión superior a los 23 mil millones de pesos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada aseguró que las obras no fueron diseñadas únicamente para atender el evento deportivo, sino que forman parte del programa de infraestructura de la administración capitalina y permanecerán como beneficio permanente para la ciudadanía.

“El Mundial se va y las obras se quedan”, afirmó durante la presentación de la plataforma, en la que destacó que la capital vive uno de los periodos de mayor inversión pública de los últimos años.

La inversión pública en 2026 ascendió a 59 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 55 por ciento respecto al inicio de la actual administración. Del total, más de 23 mil millones corresponden a proyectos vinculados al contexto del Mundial.

La plataforma estará disponible a partir del 1 de junio y permitirá consultar montos de inversión, fuentes de financiamiento, dependencias responsables, fotografías y avances físicos de cada obra. Además, la información podrá descargarse en formatos abiertos para análisis ciudadanos.

Movilidad, agua y Metro concentran las principales inversiones

Las principales obras incluidas en la plataforma son proyectos de movilidad, infraestructura hidráulica y rehabilitación urbana.

En el Metro se destinaron 2 mil 400 millones de pesos, de los cuales mil 600 millones fueron para mantenimiento integral, modernización de vías, sistema eléctrico y material rodante. Otros 833 millones se canalizaron a la renovación de 20 estaciones, incluyendo sustitución de escaleras eléctricas, torniquetes y señalización.

En este sentido, Clara Brugada sostuvo que la intervención en el Metro no es únicamente estética, sino estructural, y adelantó que después del Mundial continuará una “intervención sin precedentes” en la Línea 3.

También se invirtieron 2 mil 400 millones de pesos en el Tren Ligero Taxqueña-Xochimilco, conocido como “El Ajolote”, proyecto que permitió duplicar la capacidad de transporte en el sur de la ciudad.

En materia de agua y drenaje, la administración reportó una inversión histórica de 7 mil millones de pesos para modernizar pozos, redes hidráulicas, colectores y sistemas de prevención de fugas.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, destacó que la capital aceleró la ejecución de obras aprovechando la coyuntura del Mundial, aunque aclaró que todos los proyectos forman parte de planes permanentes de desarrollo urbano.

“Estamos incrementando la inversión en la Ciudad de México 55 por ciento en dos años respecto de 2024 y particularmente hemos acelerado mucho el tema de las obras”, señaló.

El funcionario explicó que la plataforma fue desarrollada junto con la Contraloría capitalina y con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo principios de transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad.

Según las cifras oficiales, las obras contemplan 250 kilómetros de repavimentación —equivalentes a 3.5 millones de metros cuadrados—; 334 kilómetros de iluminación de caminos seguros; 634 proyectos de agua y drenaje; rehabilitación de 316 canchas; mejoramiento integral de 500 escuelas y 103 kilómetros de electromovilidad.

Espacio público, seguridad y electromovilidad forman parte del legado

La administración capitalina también destacó inversiones en espacio público y seguridad urbana.

Llas obras concluidas han sido tres Utopías que suman 210 mil metros cuadrados de espacio público recuperado, así como 21 Parques Alegría para las Infancias y la rehabilitación de 101 mercados públicos.

La jefa de Gobierno aseguró que uno de los objetivos centrales fue recuperar espacios para peatones y fortalecer el acceso equitativo a la ciudad.

En ese contexto mencionó la transformación integral de Calzada de Tlalpan, que incluye ciclovía, renovación de banquetas y un parque elevado que conectará con la futura Universidad de las Artes.

“Todos los modelos de movilidad están en la calzada de Tlalpan”, afirmó Brugada, al señalar que el proyecto prioriza peatones, transporte público, bicicleta y movilidad sustentable.

La plataforma también incluirá proyectos ya inaugurados como el Centrobús, la Línea 14 del Trolebús y diversas obras de electromovilidad que, en conjunto, suman más de 100 kilómetros.

En seguridad, el gobierno informó la adquisición de más de 30 mil cámaras de videovigilancia y la iluminación integral de 60 colonias mediante caminos seguros para mujeres.

De Botton detalló que todas las obras tienen carácter permanente y descartó inversiones temporales exclusivamente destinadas al Mundial.

“No destinamos ni un solo peso para obras que van a desaparecer con el Mundial”, sostuvo Brugada. “Invertimos en infraestructura que va a permanecer y mejorar la vida de millones de personas”.

La mandataria adelantó que en las próximas semanas continuarán inaugurándose proyectos relevantes, entre ellos la renovación de embarcaderos de Xochimilco y nuevas obras de movilidad.

Además, aseguró que la plataforma no sólo servirá durante el Mundial, sino que se convertirá en un modelo permanente de transparencia gubernamental para futuras inversiones públicas.

“Cuando decimos que con más de 2 mil obras recibimos el Mundial, es verdad. Aquí están, las pueden verificar”, concluyó.